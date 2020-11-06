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Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные

Синоптик рассказала, когда в Украине ожидаются морозы

сегодня, 14:23
Автор:

Таисия Ерохина

В грядущие выходные погода в Украине будет идеальной для сбора грибов — сухой и относительно теплой. Об этом в своем прогнозе пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные

По прогнозу, антициклон Ramesh заблокирует дожди в субботу и воскресенье в Украине. Однако вероятные туманы. Прогнозируется северо-западный, умеренный, временами порывистый ветер.

Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, пишет синоптик. Так, в течение дня будет достигать от 8 до 13 градусов тепла, а на юге — 12-15 градусов тепла.

В столице 7-8 ноября дождей не ожидается, но периодически будет туман. Ночью же столбики термометра дойдут до 5-7 градусов тепла, а в течение дня — 10 градусов тепла.

Однако такой погода будет недолго. По прогнозу Диденко, уже на следующей неделе в Украину начнет приходить воздух арктического происхождения, и поэтому появятся первые морозы.

Напомним, в Украине ожидается постепенное похолодание с новой недели. Синоптик назвала дату первых морозов в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украину ожидает зима с погодными сюрпризами. Так, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют аномальную грядущую зиму. На погоду повлияет холодное течение в Тихом океане.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/846
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