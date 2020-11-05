Синоптик назвала дату первых морозов в Украине

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Таисия Ерохина
Через шесть дней, 11 ноября, в Украине ожидаются морозы. Об этом в Telegram сообщает синоптик Наталья Диденко.
К тому же со среды, будет постепенно заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до 1-6 градусов тепла.
Однако пока, до конца недели, дневная температура воздуха существенно не снизится, пишет синоптик. Завтра прогнозируется более свежая погода, а температура воздуха составит в течение дня 6-10 градусов тепла, на юге — до 12 градусов тепла. Тогда как в выходные станет теплее, столбики термометра поднимутся на 2-3 градуса.
Кроме того, возможны сильные порывы ветра в ближайшие дни.
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