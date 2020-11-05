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Синоптик назвала дату первых морозов в Украине

В Украине ожидается похолодание

сегодня, 14:15
Автор:

Таисия Ерохина

Через шесть дней, 11 ноября, в Украине ожидаются морозы. Об этом в Telegram сообщает синоптик Наталья Диденко.

Синоптик назвала дату первых морозов в Украине

"Первые морозы, хотя и небольшие, придут к нам с ближайшей среды, с 11-го ноября", — говорится в сообщении.

К тому же со среды, будет постепенно заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до 1-6 градусов тепла.

Однако пока, до конца недели, дневная температура воздуха существенно не снизится, пишет синоптик. Завтра прогнозируется более свежая погода, а температура воздуха составит в течение дня 6-10 градусов тепла, на юге — до 12 градусов тепла. Тогда как в выходные станет теплее, столбики термометра поднимутся на 2-3 градуса.

Кроме того, возможны сильные порывы ветра в ближайшие дни.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Украину ожидает зима с погодными сюрпризами, по прогнозам синоптиков. Так, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют аномальную грядущую зиму. На погоду в Украине повлияет холодное течение в тропиках Тихого океана. Это погодное явление меняет общую циркуляцию атмосферы, усиливая меридиональные процессы над Европой.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/844
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