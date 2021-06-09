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Главная Новости Общество события Синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 10 июня
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Синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 10 июня

Просветы ожидаются в северной и южной части страны

9 июня 2021, 12:52
Автор:

Елизавета Черных

Несмотря на то, что завтра на календаре будет 10 июня, погода в летний день не порадует украинцев. Циклон, который принес на территорию страны нелетную погоду, останется еще на несколько дней, поэтому ожидать прекращения дождей и гроз рано. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 10 июня

Синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 10 июня - фото из открытых источников

Специалист сообщила, что в четверг, 10 июня, грозовые дожди накроют практически всю территорию Украины. При грозах, добавила синоптик, возможны шквалы и град. 

Синоптик отметила, что завтра днем просветы ожидаются в северной и южной части страны, включая столицу. Однако исключать вероятность осадков не стоит. Несмотря на это, завтрашняя температура порадует — в течение дня ожидается +20 +24 градуса выше нуля. 

10 июня в Киеве существует вероятность дождя и грозы, однако и солнца будет также достаточно. Температура в столице будет колебаться в пределах 20-23 градусов со знаком "+". 

"Против летнего дождика — ничего предосудительного: пух прибьет, пыль смоет, бессовестным поджигателям даст по тому,  по чему надо, цветы украсит блестками. Все — по атмосферному графику!", — добавила Наталья Диденко. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Риме из-за сильного шторма затопило улицы и дома. Спасателям пришлось эвакуировать детей и воспитателей из детских садов и освобождать с водных ловушек пострадавших.  Накануне местных жителей предупреждали о сильном дожде с градом, но шторм оказался сильнее. Всего за несколько минут выпало 80 миллиметров воды — улицы и дома в столице были затоплены. Больше всего пострадала северная часть Рима.




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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4579831508713458
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