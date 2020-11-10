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Синие стены, туалеты прошлого века и медсестра на 60 человек - сети показали фото Харьковской COVID-больницы

Условия в лечебном заведении пугают

сегодня, 17:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Чем больше обещаний и уверений дает нынешняя власть о том, что больницы обеспечены всем необходимым в борьбе с коронавирусной инфекцией, тем больше в соцсетях появляется доказательств того, что в лечебных заведениях, где принимают больных COVID-19, нет самых элементарных условий для комфорта пациентов.

Синие стены, туалеты прошлого века и медсестра на 60 человек - сети показали фото Харьковской COVID-больницы

Синие стены, отсутствие ремонта в туалете, грязный пол, нехватка розеток — именно так можно описать условия, в которых лечатся больные коронавирусом в Областной больнице Харькова. 

Кроме того, пациенты жалуются на колоссальную нехватку персонала — более, чем полусотне больных в отделении помощь оказывает одна медсестра. Также, в лечебном учреждении не хватает самых элементарных средств для наиболее незащищенных слоев населения. По словам человека, сделавшего пост в одном Telegram-каналов Харьковской области, медсестра пять дней одним шприцом колола лекарства пожилой женщине, т.к. в отделении дефицит расходных материалов, а у пенсионеров не хватает денежных средств на их закупку.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что выздоровевший от COVID-19 Юрий Луценко раскритиковал антикоронавирусную политику правительства.



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Источник: https://t.me/kupyansknews/257
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