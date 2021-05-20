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Силовики задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

Деятельность задержанных "воров в законе" угрожала безопасности граждан

сегодня, 10:53
Автор:

Кириєнко Анна

Правоохранители задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции.

Силовики задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

Правоохранители задержали опасных воров в законе. Фото: politeka.net

Первого мужчину удалось перехватить в аэропорту. Он хотел уехать из страны. Второго задержали в отеле.

Как отмечается в сообщении, мужчины контролировали криминалитет. Их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Первые противозаконные действия были зафиксированы еще в апреле этого года. Оказалось, что "воры в законе" образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений.

Известно, что свои прозвища мужчины получили от топ-представителей российского криминального мира. "Умка" получил кличку в 2014 году. "Лаша Сван" — в 1995 году.

Правоохранители отмечают, что "воры в законе" контролировали Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую области и часть Западного региона.

Пока следователи готовят подозрения задержанным. Продолжаются обыски.

Напомним, что недавно специалисты Службы Безопасности Украины обезвредили разветвленную сеть киберагитаторов, которые призывали к террористической деятельности на территории страны. Задержанные публично призывали людей присоединяться к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и воевать против Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что правоохранители обезвредили ряд ресурсов, с помощью которых распространялись фальшивые медицинские документы. Подробности ситуации читайте здесь.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-zatrimala-dvox-najvplivovishix-v-ukrajini-voriv-v-zakoni-poshirennya-jixnogo-zlochinnogo-vplivu-zupineno/
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