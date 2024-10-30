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Сильные дожди и порывы ветра: каким будет ноябрь в Украине

Синоптик предупреждает, что в Украине будет прохладная погода

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в последний месяц осени в Украине будет характеризоваться меняющейся погодой с невысокой температурой. С начала ноября ожидается активизация циклонов над Скандинавией и странами Балтии, что приведет к поступлению холодного воздуха из Северной Полярной области.

Сильные дожди и порывы ветра: каким будет ноябрь в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам Кибальчича, над Гренландией и Полярной областью накопился морозный воздух, который благодаря ряду циклонов начнет постепенно двигаться к югу. Взаимодействие теплого воздуха Балтийского и Норвежского морей с холодным арктическим воздухом создаст значительный температурный контраст, способствуя образованию неустойчивой погоды.

"Благодаря ожидаемой серии циклонов этот холодный воздух постепенно начнет проникать в южные широты в тыловой части холодных фронтов. Прогретые воды Балтийского и Норвежского морей будут обеспечивать циклоны значительным количеством энергии и влаги, а морозный арктический воздух создаст большой межширотный температурный контраст." .

В первой декаде ноября в северных и восточных регионах Европы, в том числе и в Украине, ожидаются осадки в виде дождя, снега и снежной крупы, сильные порывы ветра, а также значительное снижение температуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением.



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Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/645205-prognoz-pogodnix-umov-v-ukrayini-na-listopad-2024-roku.html
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