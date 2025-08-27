Глава КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведет в городе Тяньцзинь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который приглашены более 20 мировых лидеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

ШОС. Фото: из открытых источников

Сообщается, что мероприятие состоится 31 августа по 1 сентября и станет крупнейшим с момента создания организации в 2001 году.

По информации МИД КНР, форум должен стать демонстрацией единства стран Глобального Юга на фоне роста противостояния с Вашингтоном.

Российский диктатор Владимир Путин уже подтвердил свое участие в саммите. Также ожидается приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди. Интересно, что это будет его первый визит в Китай за более чем семь лет.

На прошлой неделе российское посольство в Нью-Дели сообщило, что Москва надеется на проведение в ближайшее время трехсторонних переговоров с Китаем и Индией.

Авторы публикации отмечают, изначально в рядах ШОС было шесть стран Евразии. Организация фокусировалась на вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

Сейчас в блоке – 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров. Сфера деятельности организации постепенно расширилась до экономического и военного сотрудничества.

Аналитики отмечают, что реальная эффективность ШОС остается ограниченной, а главной ценностью для Пекина является "оптика солидарности" Глобального Юга в противостоянии США.

"Какое именно видение представляет ШОС и как оно практически реализуется, довольно нечетко. Это платформа, которая имеет растущую силу объединения, что помогает в нарративной проекции", — отмечает Манодж Кевалрамани из индийского Института Такшашила.

