Си Цзиньпин уже в Венгрии: на повестке дня два вопроса, один из них касается Украины

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, где проведет встречу с ее премьер-министром Виктором Орбаном. Этот визит лидер Китая осуществляет в рамках своего первого европейского турне за последние пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на повестке дня визита главы КНР будет два ключевых вопроса: война в Украине и инфраструктурные проекты между Пекином и Будапештом.

"Reuters" обращает внимание, что Венгрия является важным партнером Китая в торговле и инвестициях, в отличие от других стран Европейского Союза, которые рассматривают возможность уменьшения зависимости от второй по величине экономики мира.

Более того, отношения между Будапештом и Пекином выходят за рамки торговли и инвестиций, поскольку в феврале КНР предложила Венгрии сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительной деятельности.

В материале говорится, что Виктор Орбан начал работать над сближением своей страны с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году. Теплые политические отношения превратились в инвестиции примерно через 10 лет, когда производители аккумуляторов и электромобилей начали размещать производство в Венгрии.

Один из крупнейших инвесторов, компания CATL, строит в Дебрецене завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 млрд евро, а китайский производитель электромобилей BYD в конце прошлого года объявил, что строит свой первый европейский завод в городе Сегед.

Перед визитом в Венгрию на этой неделе Си Цзиньпин опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай помогает РФ в войне: Си Цзиньпин дерзко ответил на критику.



