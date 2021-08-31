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Главная Новости Общество события Швейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины за приветствие "Героям слава!"
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Швейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины за приветствие "Героям слава!"

Эксперты "Книги рекордов Украины" зафиксировали рекорд

сегодня, 18:30
Автор:

Хмільовська Інна

Швейцар легендарного львовского ресторана "Криївка" попал в Книгу рекордов Украины. Мужчина в течение 14 лет  ответил "Героям слава!" на приветствие "Слава Україні!" 1,2 миллиона раз. Об этом сообщили на странице в Facebook самого ресторана.

Швейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины за приветствие "Героям слава!"

Швейцар львовского ресторана попал в Книгу рекордов Украины. Фото Facebook

"Господин Николай работает в кнайпе с первых дней работы заведения... В период 2007-2021 годов он сказал наибольшее количество раз — "Героям слава!" в ответ на приветствие гостей "Слава Україні!". А это более 1 200 000 раз", — говорится в сообщении.

В понедельник, 30 августа, экспертами "Книги рекордов Украины" был зафиксирован рекорд Николая Панченко, который попал в категорию "Государственность". Результаты записали согласно статистике заведения о посещаемости. Получается, каждый гость заведения, который произносил ответ на приветствие тоже причастен к рекорду.

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в одном из ресторанов калифорнийского Диснейленда планируют включить в меню самый дорогой в мире сэндвич. Порция этого блюда будет рассчитана на восемь человек. Стал известен состав сэндвича, а также его цена. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" сообщало о том, какой город признан самым дорогим в мире для иностранцев. Данный рейтинг был составлен американской консалтинговой организацией Mercer.

Рейтинг охватил 209 городов мира, а специалисты компании учитывали множество параметров. Отмечается, что дороговизна города-победителя рейтинга связана не с высоким уровнем благосостояния страны и города, а скорее с экономическим кризисом. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.facebook.com/kryjivkalviv/posts/10165628483330331
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