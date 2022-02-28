Швеция предоставит военную помощь Украине: что именно и кто еще поддержал наше государство

Помощь Украине, фото Facebook

Министр иностранных дел Швеции Анна Линде сообщила, что ее страна направит Украине военную помощь. Швеция передаст 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 щитов и 135000 полевых пайков, а еще 500 миллионов шведских крон для Вооруженных сил Украины. Об этом она написала в Твиттере.



Какие еще страны поддержали украинскую армию



Площадка для торговли Dmarket перечислила для украинских военнослужащих 4,5 млн долларов, которые хранились на счетах пользователей из России и Беларуси.

Венгрия отправила первый груз необходимой гуманитарной помощи – 100 тонн топлива и 23 тонн провианта. В Бельгии заявили, что дадут украинцам 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

США выделили дополнительно около 54 миллионов долларов на закупку и доставку срочной гуманитарной помощи Украине. Чехия выделяет Украине дополнительное вооружение и военную технику на сумму 400 миллионов крон (более 18 млн долл.). Италия перечислит на нужды Украины и помощь сумму в 110 миллионов евро.

Канада еще 19 февраля передала вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн) и предоставила финансовый заем в 500 млн канадских долларов ($393 млн). Среди вооружений: снайперские винтовки, автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения, наблюдение и военное снаряжение.

По информации Генштаба, западные партнеры для авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины передали партию ракет класса "воздух-воздух", которыми вооружили наши истребители.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна передаст летальную военную помощь Украине. Правительство Румынии отправляет в Украину боеприпасы и военную технику, среди которых бронежилеты и каски, топливо, медицинское оборудование, медикаменты на сумму более трех миллионов евро.



Из Польши постоянно прибывают гуманитарные конвои с боеприпасами. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа. Европейский Союз на закупку вооружения и техники предоставляет Украине 450 млн. евро. Это историческое событие для Евросоюза.

Литва передала военную помощь, сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Литовской Республики генерал-майор Вальдемарас Рупшис. Страна поставила для украинской армии автоматы, пистолеты и бронежилеты.

Среди хороших новостей и то, что в Интернациональный легион территориальной обороны для защиты Украины и противостояния оккупационным войскам Российской Федерации записывается большое количество иностранцев. Все большее количество стран выражают поддержку и оказывают помощь украинцам.

"Украинцы, вы герои этого мира! Мы продолжим вам помогать". Это слова одного из министров иностранных дел стран Семерки, и с этими словами согласились все министры – Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Япония и глава дипломатии ЕС. Только совершил онлайн переговоры с ними. В течение не дней, а часов будет больше болезненных санкций против России, больше оружия для Украины и все больше изоляции Москвы", — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 27 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат рассказал о тяжелой ситуации под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие.

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