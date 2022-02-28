Швеция предоставит военную помощь Украине: что именно и кто еще поддержал наше государство

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Козлова Альбіна
Помощь Украине, фото Facebook
Министр иностранных дел Швеции Анна Линде сообщила, что ее страна направит Украине военную помощь. Швеция передаст 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 щитов и 135000 полевых пайков, а еще 500 миллионов шведских крон для Вооруженных сил Украины. Об этом она написала в Твиттере.
Какие еще страны поддержали украинскую армию
Площадка для торговли Dmarket перечислила для украинских военнослужащих 4,5 млн долларов, которые хранились на счетах пользователей из России и Беларуси.
Венгрия отправила первый груз необходимой гуманитарной помощи – 100 тонн топлива и 23 тонн провианта. В Бельгии заявили, что дадут украинцам 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.
США выделили дополнительно около 54 миллионов долларов на закупку и доставку срочной гуманитарной помощи Украине. Чехия выделяет Украине дополнительное вооружение и военную технику на сумму 400 миллионов крон (более 18 млн долл.). Италия перечислит на нужды Украины и помощь сумму в 110 миллионов евро.
Канада еще 19 февраля передала вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн) и предоставила финансовый заем в 500 млн канадских долларов ($393 млн). Среди вооружений: снайперские винтовки, автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения, наблюдение и военное снаряжение.
По информации Генштаба, западные партнеры для авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины передали партию ракет класса "воздух-воздух", которыми вооружили наши истребители.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна передаст летальную военную помощь Украине. Правительство Румынии отправляет в Украину боеприпасы и военную технику, среди которых бронежилеты и каски, топливо, медицинское оборудование, медикаменты на сумму более трех миллионов евро.
Из Польши постоянно прибывают гуманитарные конвои с боеприпасами. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа. Европейский Союз на закупку вооружения и техники предоставляет Украине 450 млн. евро. Это историческое событие для Евросоюза.
Литва передала военную помощь, сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Литовской Республики генерал-майор Вальдемарас Рупшис. Страна поставила для украинской армии автоматы, пистолеты и бронежилеты.
Среди хороших новостей и то, что в Интернациональный легион территориальной обороны для защиты Украины и противостояния оккупационным войскам Российской Федерации записывается большое количество иностранцев. Все большее количество стран выражают поддержку и оказывают помощь украинцам.
Как сообщал портал "Комментарии", депутат рассказал о тяжелой ситуации под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие.
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