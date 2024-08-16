Шутки не прошли: на комика в Беларуси завели дело после высказываний про Лукашенко

Комик Слава Комиссаренко столкнулся с серьезными обвинениями на родине: в Беларуси против него возбуждено уже три уголовных дела. Среди претензий – клевета на президента страны, разжигание разногласий между национальностями и оскорбление высших лиц.

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Ситуация вокруг Славы Комиссаренко набирает обороты. Известный своим острым юмором стендап-комик, перебравшийся в 2008 году в Россию, сегодня находится под угрозой экстрадиции. Помимо обвинений в клевете президента Александра Лукашенко, против него выдвинуты серьезные обвинения, связанные с возбуждением национальной и религиозной вражды, а также оскорблением действующего главы государства.

Белорусское правосудие настаивает на том, что Комиссаренко должен явиться для дачи показаний по адресу: город Минск, улица Короля, 34. Тем временем Слава продолжает свою карьеру в России, где он не только зарекомендовал себя как талантливый артист, но и приобрел недвижимость, став полноправным гражданином Российской Федерации в 2022 году.

“Обвиняемому Комиссаренко В.С. необходимо явиться по адресу: город Минск, улица Короля, 34", — говорится в сообщении ведомства.

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