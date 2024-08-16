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Шутки не прошли: на комика в Беларуси завели дело после высказываний про Лукашенко

Белорусские власти возбудили уголовное дело против комика за шутки о Лукашенко

сегодня, 20:37
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Черновалова Кристина

Комик Слава Комиссаренко столкнулся с серьезными обвинениями на родине: в Беларуси против него возбуждено уже три уголовных дела. Среди претензий – клевета на президента страны, разжигание разногласий между национальностями и оскорбление высших лиц. 

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Ситуация вокруг Славы Комиссаренко набирает обороты. Известный своим острым юмором стендап-комик, перебравшийся в 2008 году в Россию, сегодня находится под угрозой экстрадиции. Помимо обвинений в клевете президента Александра Лукашенко, против него выдвинуты серьезные обвинения, связанные с возбуждением национальной и религиозной вражды, а также оскорблением действующего главы государства.

Белорусское правосудие настаивает на том, что Комиссаренко должен явиться для дачи показаний по адресу: город Минск, улица Короля, 34. Тем временем Слава продолжает свою карьеру в России, где он не только зарекомендовал себя как талантливый артист, но и приобрел недвижимость, став полноправным гражданином Российской Федерации в 2022 году.

“Обвиняемому Комиссаренко В.С. необходимо явиться по адресу: город Минск, улица Короля, 34", — говорится в сообщении ведомства.

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Источник: https://stars.glavred.info/v-belarusi-zaveli-delo-na-komika-kotoryy-poshutil-pro-lukashenko-10589141.html?_gl=1*1vco45w*_ga*NDAzODgwNjc0LjE3MTc0MTI1OTI.*_ga_DJ92DWMFMY*MTcyMzgyMzcyNC4xNC4xLjE3MjM4MjQ0MjMuNTQuMC4w*_ga_469S5CDDYP*MTcyMzgyMzcyNC4xNC4xLjE3MjM
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