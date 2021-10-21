logo
Русский Українська

BTC/USD

65292.08

ETH/USD

4250.74

LTC/USD

206.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Шуфрич подтвердил, что после слов об обмене сомнений в невиновности Медведчука уже нет
commentss НОВОСТИ Все новости

Шуфрич подтвердил, что после слов об обмене сомнений в невиновности Медведчука уже нет

Нардеп высказал свою точку зрения о предложении сделать обмен

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под домашним арестом главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ ни у кого нет сомнений в том, что лидер оппозиции невиновен. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет 112 юа.

Шуфрич подтвердил, что после слов об обмене сомнений в невиновности Медведчука уже нет

Народный депутат Нестор Шуфрич, фото из открытых источников

"В это время, конечно же, очень важно вспомнить, что нашего товарища Виктора Медведчука преследуют, уже почти полгода держат под арестом. Придумали очередное обвинение, чтобы следующие полгода держать под арестом с одной причиной. Поменять по просьбе Москвы, правда подчеркивается, если есть российское гражданство", – сказал он.

Шуфрич подчеркнул, что у Медведчука нет российского гражданства, он не претендует на него и для него неприемлем  никакой обмен.

"Он докажет свою невиновность, в чем мы не сомневаемся и будем отстаивать свои права и интересы наших граждан в украинском конституционном поле. Мы увидели, какие методы сегодня у новой власти – фактически незаконно преследовать человека, понимая его невиновность. Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что и власть знает о невиновности Виктора, если предполагает использовать его для какого-то там давления на позицию лидера соседнего государства", – констатировал Шуфрич.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/shufrich-posle-slov-zelenskogo-o-vozmozhnom-obmene-ni-u-kogo-net-somneniy-v-tom-chto-medvedchuk-nevinoven-594934.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!