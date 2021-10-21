Шуфрич подтвердил, что после слов об обмене сомнений в невиновности Медведчука уже нет

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Козлова Альбіна
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности
обмена находящегося под домашним арестом главы политсовета
"Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора
Медведчука на украинских граждан в РФ ни у кого нет сомнений в том, что
лидер оппозиции невиновен. Об этом народный депутат от партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире
телеканала "Россия 24", пишет 112 юа.
Народный депутат Нестор Шуфрич, фото из открытых источников
Шуфрич подчеркнул, что у Медведчука нет российского гражданства, он не претендует на него и для него неприемлем никакой обмен.
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