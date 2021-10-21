Шуфрич подтвердил, что после слов об обмене сомнений в невиновности Медведчука уже нет

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена находящегося под домашним арестом главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ ни у кого нет сомнений в том, что лидер оппозиции невиновен. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет 112 юа.



Народный депутат Нестор Шуфрич, фото из открытых источников

"В это время, конечно же, очень важно вспомнить, что нашего товарища Виктора Медведчука преследуют, уже почти полгода держат под арестом. Придумали очередное обвинение, чтобы следующие полгода держать под арестом с одной причиной. Поменять по просьбе Москвы, правда подчеркивается, если есть российское гражданство", – сказал он.

Шуфрич подчеркнул, что у Медведчука нет российского гражданства, он не претендует на него и для него неприемлем никакой обмен.

"Он докажет свою невиновность, в чем мы не сомневаемся и будем отстаивать свои права и интересы наших граждан в украинском конституционном поле. Мы увидели, какие методы сегодня у новой власти – фактически незаконно преследовать человека, понимая его невиновность. Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что и власть знает о невиновности Виктора, если предполагает использовать его для какого-то там давления на позицию лидера соседнего государства", – констатировал Шуфрич.





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