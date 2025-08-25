«Штурм» границы усиливается: пограничники рассказали о новом рекорде

Рубрики
Административная ответственность за нарушение государственной границы не сдерживает нарушителей, а суммы штрафов оказываются недостаточно действенными. Поэтому количество попыток незаконно пересечь границу Украины в западном направлении в разы увеличилось. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
ГПСУ. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, украинские пограничники с начала года задержали более 13 тысяч граждан за нарушение пограничного законодательства, в частности за попытки незаконного пересечения границы.
При этом некоторых нарушителей задерживают неоднократно.
Он подчеркнул, что административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.
По словам представителя ГПСУ, по состоянию на сейчас пограничники составляют административные протоколы и передают эти дела на рассмотрение суда, и уже суд выносит решение о привлечении или не привлечении к ответственности. Поэтому, конечно, что такая минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы — это мягкое наказание.
