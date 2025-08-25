logo

Главная Новости Общество события «Штурм» границы усиливается: пограничники рассказали о новом рекорде
НОВОСТИ

«Штурм» границы усиливается: пограничники рассказали о новом рекорде

В ГПСУ говорят, что нарушители границы не боятся штрафов

25 августа 2025, 13:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Административная ответственность за нарушение государственной границы не сдерживает нарушителей, а суммы штрафов оказываются недостаточно действенными. Поэтому количество попыток незаконно пересечь границу Украины в западном направлении в разы увеличилось. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Штурм» границы усиливается: пограничники рассказали о новом рекорде

ГПСУ. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, украинские пограничники с начала года задержали более 13 тысяч граждан за нарушение пограничного законодательства, в частности за попытки незаконного пересечения границы.

При этом некоторых нарушителей задерживают неоднократно.

"Есть рекордсмены, которых задерживаем более десяти раз за то, что они пытаются незаконным способом пересечь границу. Люди за это готовы платить средства, которые в разы больше, чем штрафы, предусмотренные нарушителям", — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что административные протоколы и судебные решения фактически не сдерживают нарушителей от повторных действий.

По словам представителя ГПСУ, по состоянию на сейчас пограничники составляют административные протоколы и передают эти дела на рассмотрение суда, и уже суд выносит решение о привлечении или не привлечении к ответственности. Поэтому, конечно, что такая минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы — это мягкое наказание.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2025 году пограничники зафиксировали многочисленные попытки незаконного выезда из Украины, детали которых обнародованы в ежегодной статистике. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. 




