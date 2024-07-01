Штрафы за прослушивание российской музыки: кого и на сколько будут штрафовать

В Украине могут увеличить штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах. Сейчас он составляет 70 гривен, а может вырасти до 5100–25500 гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В Украине предлагается увеличить штрафы за российскую музыку. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание на законопроект №9547 "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях по повышению ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Именно в нем. Отметят журналисты и прописывают новые кругленькие суммы штрафов для ценителей российской музыки.

Новый законопроект предусматривает, что ответственность за звучание российской музыки будет возложена на руководителей заведений торговли, питания или сферы услуг. Так что будут штрафовать руководство, а не отдельных граждан.

Также предлагается увеличить размер самих штрафов – до 5100-8500 гривен (это от 300 до 500 тысяч рублей). За повторное прослушивание музыки страны-агрессора придется заплатить от 1700 до 25500 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту, инициированному 16 депутатами и поддержанному языковым омбудсменом, рассказывают о прошлогоднем конфликте в селе Погребы Киевской области. Посетительница заведения сделала замечания по поводу русской музыки в караоке, за что ее вытолкали из помещения. Полиция составила протокол, предусматривающий штраф для заведения от 17 до 170 грн. Поэтому законодатели считают, что наказание за публичное прослушивание российской музыки пока не справедливо.

Читайте на портале "Комментарии" — в Третьей штурмовой бригаде предлагают наказывать штрафами за ношение военной формы лицами, не имеющими отношения к войску.

"Считаю, что использование военной формы кем угодно должно наказываться по меньшей мере высокими штрафами", — подчеркнул майор ВСУ Максим Жорин.

Военнослужащий подчеркнул, что такие лица как охранники Николая Тищенко и других "очень важных" персон, псевдовоенные на парадах ЛГБТ, народные депутаты, не имеющие никакого отношения к армии, не должны носить военную форму.



