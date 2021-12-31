Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: эксперт дал оценку инициативе МВД

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", МВД собирается кардинально обновить ПДД. Больше всего на себя обращают внимание такие новшества, которые могут ждать украинских автовладельцев, как штрафы за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам. Соответствующий проект постановления Кабмина уже обнародован на официальном сайте МВД Украины. Намерения власти прокомментировал у себя в Facebook известный в Украине политический эксперт Кирилл Сазонов, который практически каждый день за рулем.
Правила дорожного движения. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, в инициативе МВД о внесении изменений в правила дорожного движения обращает на себя внимание пункт о постоянно включенных фарах для авто с механической коробкой и штраф за летнюю резину зимой.
Он отмечает, пора перестать уже обманывать самих себя – нет уже "Жигулей" на дорогах, никто так медленно не ездит, как прописано в ПДД. Также Сазонов считает, что нужно предусмотреть ответственность за ДТП по вине организации, обслуживающей проезжую часть.
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