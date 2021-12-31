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Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: эксперт дал оценку инициативе МВД

В проекте постановления Кабмина говорится о штрафах за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", МВД собирается кардинально обновить ПДД. Больше всего на себя обращают внимание такие новшества, которые могут ждать украинских автовладельцев, как штрафы за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам. Соответствующий проект постановления Кабмина уже обнародован на официальном сайте МВД Украины. Намерения власти прокомментировал у себя в Facebook известный в Украине политический эксперт Кирилл Сазонов, который практически каждый день за рулем.

Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: эксперт дал оценку инициативе МВД

Правила дорожного движения. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, в инициативе МВД о внесении изменений в правила дорожного движения обращает на себя внимание пункт о постоянно включенных фарах для авто с механической коробкой и штраф за летнюю резину зимой. 

"Не вижу проблем вообще. Только непонятно, почему для механической коробки. Их что, хуже видно? В ряде европейских стран давно все ездят и днем с ближним светом. Я по Украине уже несколько лет так езжу – по статистике это реально снижает аварийность. Ну, а за летнюю резину зимой нужно штрафовать без всяких – тут тоже согласен. Но, чтобы два раза не вставать кроме запретов МВД ничего поменять не хочет в ПДД? Например, пересмотреть древнее ограничение в 90 км-ч за городом", – отметил Кирилл Сазонов.

Он отмечает, пора перестать уже обманывать самих себя – нет уже "Жигулей" на дорогах, никто так медленно не ездит, как прописано в ПДД. Также Сазонов считает, что нужно предусмотреть ответственность за ДТП по вине организации, обслуживающей проезжую часть. 

"Влетел в яму, разбил диск, порвал покрышку – местный автодор компенсирует и платит штраф. А не сам водитель, как сейчас...", – отметил политолог.

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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/ministry/normativna-baza-mvs/proekti-normativnix-aktiv/projekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-pravil-doroznyogo-ruxu-3?fbclid=IwAR37tYOjsRQDyPb8YbC1O5c2y9W84sLj5esdCQSf-0nNYzWoAfA1Qjt0wtM
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