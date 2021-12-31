Штрафы за летние шины зимой и постоянно включенные фары: эксперт дал оценку инициативе МВД

Как передает портал "Комментарии", МВД собирается кардинально обновить ПДД. Больше всего на себя обращают внимание такие новшества, которые могут ждать украинских автовладельцев, как штрафы за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам. Соответствующий проект постановления Кабмина уже обнародован на официальном сайте МВД Украины. Намерения власти прокомментировал у себя в Facebook известный в Украине политический эксперт Кирилл Сазонов, который практически каждый день за рулем.

Правила дорожного движения. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, в инициативе МВД о внесении изменений в правила дорожного движения обращает на себя внимание пункт о постоянно включенных фарах для авто с механической коробкой и штраф за летнюю резину зимой.

"Не вижу проблем вообще. Только непонятно, почему для механической коробки. Их что, хуже видно? В ряде европейских стран давно все ездят и днем с ближним светом. Я по Украине уже несколько лет так езжу – по статистике это реально снижает аварийность. Ну, а за летнюю резину зимой нужно штрафовать без всяких – тут тоже согласен. Но, чтобы два раза не вставать кроме запретов МВД ничего поменять не хочет в ПДД? Например, пересмотреть древнее ограничение в 90 км-ч за городом", – отметил Кирилл Сазонов.

Он отмечает, пора перестать уже обманывать самих себя – нет уже "Жигулей" на дорогах, никто так медленно не ездит, как прописано в ПДД. Также Сазонов считает, что нужно предусмотреть ответственность за ДТП по вине организации, обслуживающей проезжую часть.

"Влетел в яму, разбил диск, порвал покрышку – местный автодор компенсирует и платит штраф. А не сам водитель, как сейчас...", – отметил политолог.

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