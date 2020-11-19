Штрафные санкции для местной власти: чем грозит новое карантинное требование Кабмина

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что на руководителей городских советов будут накладываться штрафы, если подчиненные им коммунальные заведения и предприятия не станут соблюдать карантинные ограничения. Как на это могут отреагировать руководители местных органов власти? Не породит ли это еще больший разрыв между регионами и центром? Ответ дали "Комментариям" эксперты.

"Местные власти будут оспаривать подобные решения по поводу штрафов"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик прогнозирует, что попытка центральной власти штрафовать за несоблюдение карантинных мер власть местную станет предметов судов.

"Местные власти будут оспаривать подобные решения по поводу штрафов. И у них это вполне может получиться. Ведь есть проблема с законодательным обеспечением подобных инициатив правительства", – подчеркивает Виталий Кулик.

Руководитель ЦИПГО напоминает, что местное самоуправление – это автономная сфера, которая имеет определенные полномочия на местах.

"Если центральная власть хочет закручивать гайки (а именно так рассматривается намерение штрафовать), то нужно, чтобы сам карантин был законен, обеспечен законодательно, – уверен Виталий Кулик. – Должен быть определенный закон, решение КСУ о конституционности этого решения. Всё должно быть в рамках правового поля. А пока мы этого не наблюдаем".

По словам эксперта, мы видим попытки играть на карантине и вокруг этой темы.

"Вопросы штрафов будут переноситься в суд. На этом будут делать политический пиар, получать политические дивиденды критики режима. И раскол между центром и местным самоуправлением будет усугубляться, – предупреждает директор ЦИПГО. – Ситуация будет подталкивать местные власти, с которых вряд ли смогут взимать штрафы, к фрондированию центра. А как только центральная власть покажет слабину, следует ожидать попытки захватить больше политического пространства со стороны мэрий. Последует наступление регионов на другие полномочия центра в отношении управления территориями. На местах будут саботировать решения центра, перенимать на себя некоторые дублирующие функции — без финансовой ответственности".

"Разрыв явно не уменьшается, несмотря на определенную ротацию в местной власти"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова резюмирует, что глобально разрыв между центром и регионами всё усиливается.

"Мы увидели это во время первой волны карантина – как входили в нее, как ее проходили, как выходили. Были контры между избираемыми местной громадной главами горсоветов — и назначаемыми президентом председателями ОГА. Происходило своеобразное перетягивание каната между центральной и местной властью. Это продолжилось во время подготовки к выборам, на самих выборах, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Сейчас мы видим парад неповиновения мэров в ракурсе карантина выходного дня. Разрыв явно не уменьшается, несмотря на определенную ротацию в местной власти (которая еще идет)".

По мнению аналитика, отопительный сезон и долги за тепло и газ – в определенной мере электрошокер, которым центр будет пытаться как-то усмирить, отрезвить, успокоить мэров. Но по факту это может породить еще большую проблему.

"Верховная Рада понимает, что грядет кризис неплатежей. Это видно по дискурсу, по новым законопроектам, по росту коммуналки. Вопрос лишь в том, кого сделают крайним, на кого можно будет медийно сконцентрировать негатив. Центр будет пытаться всё повесить на местные власти (мол, если бы они были "наши", всё было бы лучше), регионы будут кивать на центр (дескать, все беды – оттуда). И всякого рода карантинные штрафы и санкции лишь подтверждают, что раскол будет усугубляться", – прогнозирует Александра Решмедилова.

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