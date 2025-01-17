Штраф в размере почти 14 тысяч гривен: в Украине уже наказывают за "инвалидность"

В Украине начали налагать большие штрафы на подделывающих документы для выезда за границу. Об этом сообщает "Стена".

В Украине введут штрафы за "инвалидность". Фото: УНН

В частности, Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал мужчину, который подделал удостоверение личности с инвалидностью и пытался выехать за границу с фальшивым документом. За это преступление ему назначен штраф в размере 13600 грн.

Решение суда было принято в декабре 2024 года. Мужчину лишили поддельного документа, но ограничения по мере пресечения не применили.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда мужчина подделал документ, удостоверяющий его статус инвалида второй группы для того, чтобы иметь право уехать за пределы Украины, поскольку люди с инвалидностью пользуются определенными льготами при пересечении границы. Для изготовления поддельного удостоверения он использовал печать "Управление социальной защиты населения Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области" и указал свои персональные данные.

15 июля того же года мужчина с поддельным документом попытался пересечь границу через пункт пропуска "Мостиска", что на Львовщине. Однако инспектор, тщательно проверив документы, обнаружил подлог. После этого правоохранители обратились в суд.

За подлог документа согласно Уголовному кодексу Украины ему присужден штраф в размере 13 600 грн, а также дополнительно 850 грн за использование поддельного документа. Суд принял решение, что окончательный штраф составляет 13 600 грн, а вещдока – фальшивое удостоверение – оставляют в материалах дела.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что инвалидность подтвердили только трем прокурорам Хмельнитчины, 56 не были проведены проверки за два месяца.