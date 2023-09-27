Водителям электросамокатов грозит штраф 17 тысяч гривен: как его избежать

Полиция может проводить проверки водителей электросамокатов по признакам алкогольного опьянения. В случае разоблачения такого состояния водителям грозит штраф 17 тыс. гривен и лишение права управлять транспортными средствами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Дорожный адвокат".

Владельцев электросамокатов могут оштрафовать на 17 тысяч гривен. Фото из открытых источников

Украинцы все активнее пользуются легкими электрическими транспортами, к которым относятся электросамокаты, гироборды, электровелосипеды, моноколеса и другие. Несмотря на то, что для их использования не требуется удостоверение, водители должны соблюдать правила дорожного движения. Сейчас регулирование электротранспорта неоднозначно по закону, поэтому полиция может это использовать для проверки водителей на алкоголь.

Юридический ресурс описывает ситуацию, когда после вечеринки граждане брали электросамокат и руководили им в состоянии алкогольного опьянения. В результате их останавливала полиция и просила пройти проверки на трезвость. На водителей, получивших положительные тесты на алкоголь, были составлены протоколы. Если водитель электросамоката отказался проходить проверку, полиция на него также составляла прокол.

Далее дело попадает в суд, где водителям выносят приговор уплатить штраф 17 тыс. гривен и лишить права управления транспортными средствами. Подобные случаи штрафов для водителей электросамокатов фиксировались в нескольких регионах Украины.

Напоминаем, что водитель электротранспорта является участником дорожного движения, поэтому должен выполнять нормы ПДД. Кроме того, нельзя управлять транспортом в нетрезвом состоянии, что опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

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