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Штормовой ветер и тепло: после потепления в Украину придет мокрый снег

Актуальный прогноз погоды в Украине

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева

Несколько дней нынешнего холодного октября выпадут теплыми. Но, ожидаемые всеми плюсы температур будут с сильными штормовыми порывами ветра. Вместе с тем в некоторых областях ночью будет холодно, с первыми минусами. Синоптики сделали свой прогноз о том, как долго мы будем наслаждаться последними теплыми днями и когда снова похолодает. Свой прогноз представили Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.

Штормовой ветер и тепло: после потепления в Украину придет мокрый снег

В Украину идет мокрый снег (фото из открытых источников)

Тепло придет на нашу территорию уже с 20 октября. Днем будет+ 16 +18 градусов.

По словам Натальи Диденко, украинцы наконец дождутся в октябре тепла. Будет с плюсом +12 +16. В западном регионе будет +18. Прохладно будет в восточном регионе, в Сумской и Полтавской +7 +11. За день-два тепло придет и туда, в западном регионе местами станет +19 +22.

Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что эта ночь на Востоке и Севере страны будет холодная: -3 до +1 градуса.

Также метеорологи рассказали о мощном циклоне, который идет с северо-запада, на юге Европы является антициклон. Когда эти стихии встретятся, то получим на наших территориях сильный ураган. Сначала он будет на западе и севере, а потом придет на все другие территории. Осадков не будет, разве небольшие дожди на Западе.

В столице 20 октября без осадков, станет теплее. Днем будет+ 14 градусов. Но 21 и 22 октября придут уже упоминавшиеся штормовые ветры. В четверг и пятницу станет еще теплее +18 градусов.

Вместе с тем, как прогнозирует госпожа Диденко, на выходные на нашу территорию придет холодный воздух арктического происхождения.

Поэтому в большинстве регионов 24 октября ночью будет+3+ 5 марта градусов, днем температура будет+ 7+ 10 градусов. В южных и восточных областях теплее+10+ 14 градусов.

В воскресенье в северных и северо-восточных территориях, а также в столице возможен первый октябрьский снег с дождем.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что ночные морозы и дожди, какая погода будет на выходных .


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/4
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