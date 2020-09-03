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Штормовое предупреждение: где в Украине ожидаются дождь и грозы (карта)

В зоне действия циклона Украина будет находиться всю неделю

сегодня, 06:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 3 сентября, часть Украины окажется в зоне действия циклона (смотри карту). Об этом сообщили в Гидрометцентре страны.

По информации синоптиков, дождь с грозой сегодня ожидается в западных областях, где градусники, преимущественно, будут показывать +21…+23 тепла. Тем временем в других регионах продолжится осеннее лето. Жарче всего 3 сентября будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске, Харькове и Днепре: до +35-ти тепла. На градус ниже столбики термометров покажут в Черкассах, Полтаве и Кропивницком. В Киеве сегодня +27…+29 жары.

Штормовое предупреждение: где в Украине ожидаются дождь и грозы (карта)


Завтра циклон переместится с западных на центральные, северные и южные области. Синоптики говорят, что осадки местами ожидаются на протяжении всей недели, однако температура воздуха все еще будет до +30-ти градусов.


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