Штормовое предупреждение: где в Украине ожидаются дождь и грозы (карта)

Сегодня, 3 сентября, часть Украины окажется в зоне действия циклона (смотри карту). Об этом сообщили в Гидрометцентре страны.

По информации синоптиков, дождь с грозой сегодня ожидается в западных областях, где градусники, преимущественно, будут показывать +21…+23 тепла. Тем временем в других регионах продолжится осеннее лето. Жарче всего 3 сентября будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске, Харькове и Днепре: до +35-ти тепла. На градус ниже столбики термометров покажут в Черкассах, Полтаве и Кропивницком. В Киеве сегодня +27…+29 жары.





Завтра циклон переместится с западных на центральные, северные и южные области. Синоптики говорят, что осадки местами ожидаются на протяжении всей недели, однако температура воздуха все еще будет до +30-ти градусов.



Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.

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