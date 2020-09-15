Штормовое предупреждение для Украины: синоптики говорят о существенном похолодании

Сегодня, 15 сентября, в Украине продолжится бабье лето. Как рассказали на сайте Гидрометцентра страны, максимально воздух прогреется до +28-ми градусов (смотри карту).

Согласно прогнозу погоды, такие отметки будут сегодня в Ужгороде, Виннице и Николаеве, до +27-ми сегодня в Киеве, Одессе, Херсоне, Симферополе, Кропивницком, Запорожье, Днепре, Житомире и Хмельницком. Самые низкие отметки - до +24-х градусов - столбики термометров сегодня покажут в Чернигов и Сумах.





Завтра в стране будет еще жарче - до +31 градуса на юге и абсолютно все регионы будут без осадков. А вот на 17 сентября синоптики делают штормовое предупреждение: западные области накроют дожди с грозами.

В пятницу, 18 сентября, ожидается значительное похолодание по всей Украине. Ночью синоптики обещают местами +6…+9 градусов, днем же температура будет колебаться от 12 до 22 градусов тепла.





Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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