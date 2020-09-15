kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10790.89

ETH/USD

379.45

LTC/USD

50.08

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Штормовое предупреждение для Украины: синоптики говорят о существенном похолодании
commentss НОВОСТИ Все новости

Штормовое предупреждение для Украины: синоптики говорят о существенном похолодании

В пятницу, 18 сентября, ожидается значительное похолодание по всей Украине

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 15 сентября, в Украине продолжится бабье лето. Как рассказали на сайте Гидрометцентра страны, максимально воздух прогреется до +28-ми градусов (смотри карту).

Штормовое предупреждение для Украины: синоптики говорят о существенном похолодании

Согласно прогнозу погоды, такие отметки будут сегодня в Ужгороде, Виннице и Николаеве, до +27-ми сегодня в Киеве, Одессе, Херсоне, Симферополе, Кропивницком, Запорожье, Днепре, Житомире и Хмельницком. Самые низкие отметки - до +24-х градусов - столбики термометров сегодня покажут в Чернигов и Сумах.


Завтра в стране будет еще жарче - до +31 градуса на юге и абсолютно все регионы будут без осадков. А вот на 17 сентября синоптики делают штормовое предупреждение: западные области накроют дожди с грозами.

В пятницу, 18 сентября, ожидается значительное похолодание по всей Украине. Ночью синоптики обещают местами +6…+9 градусов, днем же температура будет колебаться от 12 до 22 градусов тепла.


Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!