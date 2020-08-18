Штормовое предупреждение: часть Украины накрыли дождь и грозы (карта)

Сегодня, 18 августа, часть Украины накроет циклон. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода разыграется практически во всех западных областях (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах сегодня до +32-х градусов, однако ожидаются грозовые дожди. В Киеве сегодня так же тепло - до +32 тепла, как и в Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Полтаве и Днепре. Тем временем +27…+29 градусов будет в Харькове, Сумах и Запорожье. А самая низкая температура в этот день ожидается в Одессе: синоптики прогнозируют +26…+29 тепла.

Отметим, что к концу недели циклон, помимо запада, накроет также центральные и северные области. Впрочем, будет довольно жарко: до +34-х градусов.









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