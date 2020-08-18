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Штормовое предупреждение: часть Украины накрыли дождь и грозы (карта)

Сегодня во многих областях Украины разыграется непогода

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 18 августа, часть Украины накроет циклон. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода разыграется практически во всех западных областях (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах сегодня до +32-х градусов, однако ожидаются грозовые дожди. В Киеве сегодня так же тепло - до +32 тепла, как и в Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Полтаве и Днепре. Тем временем +27…+29 градусов будет в Харькове, Сумах и Запорожье. А самая низкая температура в этот день ожидается в Одессе: синоптики прогнозируют +26…+29 тепла.

Штормовое предупреждение: часть Украины накрыли дождь и грозы (карта)

Отметим, что к концу недели циклон, помимо запада, накроет также центральные и северные области. Впрочем, будет довольно жарко: до +34-х градусов.



Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


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