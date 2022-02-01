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Штамм "Омикрон": медики рассказали, кому грозит тяжелое течение болезни

Медики фиксируют увеличение госпитализации у одной из возрастных групп

сегодня, 13:58
Автор:

Денис Подставной
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Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Штамм "Омикрон": медики рассказали, кому грозит тяжелое течение болезни

"Омикрон" - фото из открытых источников

Как стало известно, в Японии медики фиксируют ощутимое увеличение числа госпитализаций с острой пневмонией инфицированных штаммом "Омикрон" в возрасте 60 лет и старше. 

В материале указывается, что специалистами медицинского центра Фудзимино было выявлено увеличение пациентов в данной возрастной группе, при этом большая часть из них была госпитализирована с пневмонией и нуждалась в аппаратах ИВЛ. 

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", передает Корреспондент слова директора медицинского учреждения. 

Также медик добавил, что острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые уже давно прошли курс вакцинации. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, почему Владимир Зеленский решился на такое выступление в Раде. Эксперты разобрали основные месседжи, которые президент озвучил во время своего выступления в парламенте. По мнению политтехнолога, в настоящее время Зеленский пытается сбить панику, а также укрепить обороноспособность государства. 

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Источник: https://korrespondent.net/tech/4442769-medyky-rasskazaly-komu-hrozyt-tiazhelyi-omykron
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