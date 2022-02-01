Штамм "Омикрон": медики рассказали, кому грозит тяжелое течение болезни

Медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Омикрон" - фото из открытых источников

Как стало известно, в Японии медики фиксируют ощутимое увеличение числа госпитализаций с острой пневмонией инфицированных штаммом "Омикрон" в возрасте 60 лет и старше.

В материале указывается, что специалистами медицинского центра Фудзимино было выявлено увеличение пациентов в данной возрастной группе, при этом большая часть из них была госпитализирована с пневмонией и нуждалась в аппаратах ИВЛ.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", передает Корреспондент слова директора медицинского учреждения.

Также медик добавил, что острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые уже давно прошли курс вакцинации.

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