Шмыгалю предлагают назначить в МинАПК Канцурака, который не прошел проверку в НАБУ (ДОКУМЕНТ)

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Лещенко направил в Кабмин письмо, в котором предлагает определить победителем конкурса на занятие должности госсекретаря ведомства Виктора Канцурака.

Виктор Канцурак, фото из открытых источников

Последний, якобы прошел все проверки и собеседование. Однако, согласно письма НАБУ на Премьер-министра Украины Шмыгаля, уровень жизни Канцурака не соответствует его доходам, что свидетельствует о коррупционной составляющей деятельности Виктора Канцурака.

В частности, в НАБУ отмечают, что по данным реестра ГФС доход Канцурака с 1998 по 2021 годы составил 3 709 203 грн. А доход его жены с 2006 по 2016 годы – 116 773 грн. Также доход задекларированный ею от предпринимательской деятельности

составляет 4463688 грн.

При этом в пользовании супругов находится элитный автопарк – автомобили Lexus и Cadillac, приобретенные в 2019 году. В то же время отец и мать Канцурака владеют несколькими квартирами в столице и частными домами в элитном пригороде Киева, хотя их общий доход за последние 23 года составляет менее 200 000 грн. Всю недвижимость они оформили с 2016 по 2019 годы.

В НАБУ также отмечают, что часть недвижимости отца Канцурака была получена им в качестве подарка от сына в 2019 году. В частности речь идет о доме площадью 369 квадратных метров в с. Музычи Киевской области. Напомним, в тот период Виктор Канцурак занимал должность заместителя Председателя Государственной экологической инспекции Украины.

Ранее Виктор Канцурак неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с его декларацией. В СМИ обращали внимание, что фактически все имущество чиновника переоформлено на его жену, а семья якобы арендует квартиру у отца Канцурака.

Во времена Януковича Канцурак возглавлял департамент заповедного дела в Минэкологии и попал в поле зрения журналистов, когда в составе тендерного комитета министерства приобрел у австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH спутниковые снимки почти за 50 млн грн, тогда как отечественная компания предлагала аналогичную услугу за 250 тыс. грн.

Однако коррупционные скандалы и расследования вокруг Канцурака не помешали в свое время Гройсману, а теперь и Шмыгалю назначать его на высокие государственные должности.

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