Шмыгаль сообщил в каком состоянии энергосистема после атак РФ

Энергетики и аварийные службы работают в режиме 24/7, чтобы быстро восстанавливать поврежденные объекты и снабжать украинцев светом и теплом. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

Особенно под ударом оказались южные регионы – Николаев, Херсон, Одесса, где из-за атак врага часть городов оставалась без электроснабжения и отопления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 21 февраля заявил, что россия целенаправленно атакует объекты газодобычи и энергетической инфраструктуры, пытаясь повлечь за собой гуманитарный кризис. Враг продолжает массированные ракетные и дроновые удары, стремясь оставить украинские города без электричества, тепла и воды.

В частности, за последние дни под интенсивные обстрелы попали Николаев, Херсон и Одесса. Однако, энергетики, несмотря на сложные условия, оперативно восстанавливают поврежденные объекты. Уже удалось вернуть тепло жителям Николаева, десятки тысяч украинцев снова имеют свет и отопление. В Одессе запущены две котельные, а больницы, школы и детские сады снова с теплом.

"В течение суток удалось возобновить теплоснабжение Николаева. Десяткам тысяч людей уже вернули свет и тепло. Также возвращаем тепло Одессе. Возобновили работу две котельные. Больницы, школы и детские сады уже с отоплением. Специалисты работают над проведением работ по отладке внутренних систем отопления в жилых домах", — сообщил Премьер-министр.

Государство продолжает усиливать защиту энергосистемы, расширяя собственное производство энергетического оборудования и внедряя новые механизмы безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина усиливает защиту критических ядерных объектов на фоне растущих угроз. Кабинет Министров принял решение выделить более 1,5 млрд грн в поддержку безопасного состояния укрытия Чернобыльской АЭС. Это на 139 млн. грн. больше, чем в 2024 году. Также правительство работает над привлечением международного финансирования для развития энергетической инфраструктуры.



