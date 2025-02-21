logo

BTC/USD

95223.36

ETH/USD

2635.43

LTC/USD

126.69

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Шмыгаль сообщил в каком состоянии энергосистема после атак РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль сообщил в каком состоянии энергосистема после атак РФ

Несмотря на массированные атаки россии на энергетическую инфраструктуру, ситуация остается под контролем

сегодня, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Энергетики и аварийные службы работают в режиме 24/7, чтобы быстро восстанавливать поврежденные объекты и снабжать украинцев светом и теплом. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Шмыгаль сообщил в каком состоянии энергосистема после атак РФ

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

Особенно под ударом оказались южные регионы – Николаев, Херсон, Одесса, где из-за атак врага часть городов оставалась без электроснабжения и отопления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 21 февраля заявил, что россия целенаправленно атакует объекты газодобычи и энергетической инфраструктуры, пытаясь повлечь за собой гуманитарный кризис. Враг продолжает массированные ракетные и дроновые удары, стремясь оставить украинские города без электричества, тепла и воды.

В частности, за последние дни под интенсивные обстрелы попали Николаев, Херсон и Одесса. Однако, энергетики, несмотря на сложные условия, оперативно восстанавливают поврежденные объекты. Уже удалось вернуть тепло жителям Николаева, десятки тысяч украинцев снова имеют свет и отопление. В Одессе запущены две котельные, а больницы, школы и детские сады снова с теплом.

"В течение суток удалось возобновить теплоснабжение Николаева. Десяткам тысяч людей уже вернули свет и тепло. Также возвращаем тепло Одессе. Возобновили работу две котельные. Больницы, школы и детские сады уже с отоплением. Специалисты работают над проведением работ по отладке внутренних систем отопления в жилых домах", — сообщил Премьер-министр.

Государство продолжает усиливать защиту энергосистемы, расширяя собственное производство энергетического оборудования и внедряя новые механизмы безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина усиливает защиту критических ядерных объектов на фоне растущих угроз. Кабинет Министров принял решение выделить более 1,5 млрд грн в поддержку безопасного состояния укрытия Чернобыльской АЭС. Это на 139 млн. грн. больше, чем в 2024 году. Также правительство работает над привлечением международного финансирования для развития энергетической инфраструктуры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-sytuatsiia-v-enerhetytsi-zalyshaietsia-kontrolovanoiu-popry-rosiiski-ataky
Теги:

Новости

Все новости