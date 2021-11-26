Шмыгаль рассказал, кто получит жилье от государства в следующем году

Рубрики
МЕНЮ
София Сторчак
На брифинге, который состоялся во время рабочей поездки в Луганскую область, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в конце текущего года заработает долгожданная государственная финансовая лизинговая компания, под гарантии которой будет выделено около 20 млрд грн. Это даст возможность получения жилья для бюджетников – учителей, врачей, военных, а также внутренне перемещенных лиц, сообщает УНИАН.
Очередь на квартиры в 2022 году - фото из открытых источников
Также, по словам премьер-министра Украины, в государственном бюджете нашей страны правительством запланировало 5,5 млрд гривен на обеспечение необходимым жильем всех временно перемещенных лиц, а так же лиц, имеющих статус участника боевых действий, и уже в 2022 году они смогут заселиться в новые квартиры, которые они так долго ждали.
Отметим, что Денис Шмыгаль также рассказывал, что деньги на анонсированную президентом 1 тысячу гривен для полностью вакцинированных против COVID-19 украинцев возьмут из казны, из средств налогоплательщиков. Проблем с выплатами быть не должно, ведь они уже заложены в бюджете.
Кроме того, по словам главы правительства, Украина хочет еще на 15 лет продлить контракт на транзит российского газа, который истекает в 2024 году. Для нас это является идеальным сроком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости