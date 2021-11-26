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Шмыгаль рассказал, кто получит жилье от государства в следующем году

Уже в 2022 году по государственной программе смогут получить квартиры льготные категории граждан Украниы

сегодня, 18:15
Автор:

София Сторчак
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На брифинге, который состоялся во время рабочей поездки в Луганскую область, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в конце текущего года заработает долгожданная государственная финансовая лизинговая компания, под гарантии которой будет выделено около 20 млрд грн. Это даст возможность получения жилья для бюджетников – учителей, врачей, военных, а также внутренне перемещенных лиц, сообщает УНИАН. 

Шмыгаль рассказал, кто получит жилье от государства в следующем году

Очередь на квартиры в 2022 году - фото из открытых источников

"В следующем году мы запланировали – это инициатива президента Украины Владимира Зеленского – полностью закрыть очередь на жилье ветеранов АТО — внутренне перемещенных лиц. Это порядка 4 тыс. семей, которых мы полностью за счет государства обеспечим жильем в следующем году, то есть будем поэтапно закрывать очереди", — сказал Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра Украины, в государственном бюджете нашей страны правительством  запланировало 5,5 млрд гривен на обеспечение необходимым жильем всех временно перемещенных лиц, а так же лиц, имеющих статус участника боевых действий, и уже в 2022 году они смогут заселиться в новые квартиры, которые они так долго ждали. 

Отметим, что Денис Шмыгаль также рассказывал, что деньги на анонсированную президентом 1 тысячу гривен для полностью вакцинированных против COVID-19 украинцев возьмут из казны, из средств налогоплательщиков. Проблем с выплатами быть не должно, ведь они уже заложены в бюджете.

Кроме того, по словам главы правительства, Украина хочет еще на 15 лет продлить контракт на транзит российского газа, который истекает в 2024 году. Для нас это является идеальным сроком.




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Источник: https://www.unian.net/economics/other/ochered-na-zhile-shmygal-rasskazal-kto-poluchit-kvartiry-v-sleduyushchem-godu-poslednie-novosti-11622841.html
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