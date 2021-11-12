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Шмыгаль рассказал, как с понедельника решат вопрос с прекращением "дистанционки" в школах и вузах

По состоянию на сегодня в Украине менее 10% работников учебных заведений невакцинированы

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава правительства Денис Шмыгаль высказал убеждение, что несмотря на карантин в Украине школьники и студенты должны получать знания очно, а не дистанционно. Решить проблему дистанционного обучения премьер обещает уже с понедельника, когда все невакцинированные учителя будут отстранены от работы и таким образом можно будет возобновить очный процесс обучения. Как передает издание "Комментарии", об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Шмыгаль рассказал, как с понедельника решат вопрос с прекращением "дистанционки" в школах и вузах

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

По словам премьер-министра, у правительства есть единая позиция – образовательный процесс должен быть очным, то есть, дети должны обучаться и развиваться в детских садах, школах, вузах. Денис Шмыгаль сообщил, что с понедельника те педагоги, которые не имеют полный курс вакцинации не будут допущены к рабочему месту. В таком случае работать останутся только те учителя, которые вакцинированы против коронавируса. Следовательно, можно будет считать, что у нас 100% вакцинации учителей. И учебный процесс не нужно будет ставить на паузу.

По информации Дениса Шмыгаля, по состоянию на данный момент менее 10% работников учебных заведений непривиты против коронавируса. Следовательно, более 90% уже получили хотя бы один укол. Глава правительства подчеркнул, власть делает все возможное, чтобы несмотря на вспышку заболеваемости учебный процесс не был поставлен на паузу.

Премьер также обратился к чиновникам на местах с просьбой – приложить все усилия, чтобы учебный процесс не переходил в дистанционный режим.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шмыгаль рассказал, есть ли в планах правительства остановить страну на локдаун из-за новой волны заболеваемости коронавирусом.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bIzfx89290A
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Обсуждения

Ахметка

сегодня, 09:40

Он просто совершает преступление против народа Украины по указке путина. Шоб ты сдох,ПДРС!

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