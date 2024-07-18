Шмыгаль назвал территории, где не будут выключать свет

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал расширенный список объектов и территорий, которым не будут выключать свет. В первую очередь, это касается населенных пунктов в приграничной зоне с Россией и Беларусью, а также прифронтовых территорий.
В Украине расширили список территорий, где не будет отключений света
Денис Шмыгаль на выездном заседании в Запорожской области объявил список объектов, который гарантируется приоритетное электроснабжение.
По его словам, конкретный список удалось определить благодаря коммуникации правительства и Областных военных администраций.
Кроме того, Шмыгаль рассказал, что правительство реагирует на жалобы общества по поводу несправедливости распределения электроэнергии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госэнергонадзоре сделали заявление, справедливо ли украинцам выключают свет. Из-за постоянных жалоб украинцев, учреждение решило проверить облэнерго на соблюдение графиков и указало на область, где самые большие проблемы. По словам руководителя Госэнергонадзора, существуют обоснованные причины того, что операторы системы распределения не совсем правильно применяли графики почасовых отключений.
Также "Комментарии" писали о том, экспортирует ли Украина электроэнергию в другие страны при отключении света. В Министерстве энергетики отреагировали на информацию и заявили, что заявления об экспорте украинской электроэнергии — это "вражеские ИПСО".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!