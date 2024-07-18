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Шмыгаль назвал территории, где не будут выключать свет

В Украине не будут выключать свет городам и селам в 20-километровой прифронтовой зоне и вблизи границы с Россией и Беларусью.

сегодня, 16:00
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Slava Kot

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал расширенный список объектов и территорий, которым не будут выключать свет. В первую очередь, это касается населенных пунктов в приграничной зоне с Россией и Беларусью, а также прифронтовых территорий.

Шмыгаль назвал территории, где не будут выключать свет

В Украине расширили список территорий, где не будет отключений света

Денис Шмыгаль на выездном заседании в Запорожской области объявил список объектов, который гарантируется приоритетное электроснабжение.

"Кроме объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больниц, отключаться от света не будут населены пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, конкретный список удалось определить благодаря коммуникации правительства и Областных военных администраций.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что правительство реагирует на жалобы общества по поводу несправедливости распределения электроэнергии.

"Будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений", — добавил Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госэнергонадзоре сделали заявление, справедливо ли украинцам выключают свет. Из-за постоянных жалоб украинцев, учреждение решило проверить облэнерго на соблюдение графиков и указало на область, где самые большие проблемы. По словам руководителя Госэнергонадзора, существуют обоснованные причины того, что операторы системы распределения не совсем правильно применяли графики почасовых отключений.

Также "Комментарии" писали о том, экспортирует ли Украина электроэнергию в другие страны при отключении света. В Министерстве энергетики отреагировали на информацию и заявили, что заявления об экспорте украинской электроэнергии — это "вражеские ИПСО".



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/8090
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