Шмигаль сообщил, насколько Украина готова к отопительному сезону

Сегодня правительство начало очередное заседание по ключевой теме — подготовке к отопительному сезону. Это уже третий осенне-зимний период, который страна встречает в условиях полномасштабной войны. Правительство, областные военные администрации и местные органы власти действуют по трем основным направлениям. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.



Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Первое направление – готовность инфраструктуры.

На сегодняшний день более 99% жилых домов уже подготовлено к зиме. Школы, детские сады и больницы на пороге полной готовности. Сейчас на этапе готовности находятся более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов.

Второе направление – накопление ресурсов

В украинских газохранилищах накоплено 12,2 миллиарда кубометров газа и 3,1 миллиона тонн угля, что достаточно для прохождения зимнего периода. Все девять подконтрольных Украине энергоблоков АЭС работают, обеспечивая основную генерацию электроэнергии.

Третье направление – децентрализованная генерация

Правительство ввело программы энергетической устойчивости: кредиты для граждан, ОСМД, малого бизнеса и коммунальных предприятий на приобретение генераторов и когенерационных установок. На сегодняшний день уже действует 182 когенерационных установки, а еще 83 работают. К концу года их количество значительно увеличится. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, пострадавшим от атак на ТЭС и ТЭЦ.

Международная поддержка и социальные выплаты

Украина получила мощную помощь от международных партнеров, в том числе 700 млн евро в поддержку энергетического сектора. Также ведутся переговоры по увеличению лимитов импорта электроэнергии из ЕС.

На социальном уровне государство поддерживает 2,8 миллиона семей, получающих субсидии и льготы. За 9 месяцев выплачено 28,2 миллиарда гривен, и такая поддержка будет продолжена.

Напомним, в Украине активно продолжается крупнейшая ремонтная кампания энергетической инфраструктуры с момента провозглашения независимости. Ее основная цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы перед наступлением отопительного сезона.

