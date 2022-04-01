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Шмигаль рассказал, за чьи деньги будут строить города в Украине

Восстановление в Украине начнется во всех городах одновременно

1 апреля 2022, 20:24
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине начнется масштабное восстановление городов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, при восстановлении страны власти будут учитывать новые вызовы и опыт, приобретенный в войне.

Шмигаль рассказал, за чьи деньги будут строить города в Украине

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Об этом чиновник рассказал во время эфира телемарафона "UAвместе", ответив на актуальные вопросы относительно будущего Украины.

Шмигаль подчеркнул, что после завершения военного положения на территории страны будет оставлено чрезвычайное положение.

"Будем начинать с разминирования и восстановления инфраструктуры. Восстановление начнется во всех городах одновременно. Источники восстановления – арестованные активы РФ, иностранная помощь, фонд восстановления, над созданием которого мы работаем в частности с G7, а также за счет государственного бюджета", — отметил глава правительства.

Премьер-министр продолжил, что восстанавливать страну будут, учитывая новые вызовы и опыт, что показала война. В частности, представители правительства всячески поощряют мэров городов других стран кооперироваться с украинскими городскими головами по архитектурным вопросам и о финансировании будущего восстановления.

Чиновник затронул тему шагов правительства на планирование возможного сотрудничества с тем международным бизнесом, который, несмотря на начатую РФ агрессию в отношении нашей страны, не остановил работу своих компаний на территории государства-агрессора.

"С компаниями-коллаборантами РФ, решившими не прекращать в этой стране деятельность с началом войны, будем формировать отдельные форматы сотрудничества или прекратим сотрудничество вообще", — подытожил Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал о программе поддержки переселенцев .


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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