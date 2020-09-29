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Шквалы и мощные ливни: украинцев предупредили об опасности

Непогода разгуляется сразу в нескольких регионах в Центре, на Западе и Юге Украины

29 сентября 2020, 13:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Несколько областей Украины окажутся сегодня, 29 сентября, во власти шквального ветра и проливных дождей. Штормовое предупреждение синоптики объявили в четырех областях. Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Шквалы и мощные ливни: украинцев предупредили об опасности

Штормовое предупреждение в Украине. Фото: vesti-ua.net

Холодный антициклон принес непогоду практически в каждый украинский регион. Однако некоторым все же повезет гораздо меньше остальных. Особенно сильные дожди пройдут сегодня в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях. В придачу к осадкам эти регионы будут страдать еще и от сильного ветра. Местами шквалы будут иметь разрушающую силу. Спасатели призвали жителей указанных областей быть предельно осторожными. Порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. 

Опасность грозит нынче и жителям других западных регионов. Из-за обильных дождей, которые будут идти сегодня и не прекратятся завтра, уровень воды в реках может подняться на полметра, а местами на все полтора метра. Это касается рек, которые входят в бассейны Прута и Сирета. 

А вот в горных районах местные жители должны быть готовы к тому, что с возвышений могут сойти селевые потоки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода этой зимой.


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