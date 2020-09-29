Дожди и резкое похолодание: на Украину сунет холодный циклон

Украина сегодня, 29 сентября, окажется во власти холодного циклона. Вместе с ним придут проливные дожди и сильный ветер. Их следует ждать в большинстве регионов. Такой прогноз сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

В Украину пришел холодный циклон

Сентябрь только к своему завершению оправдает звание осеннего месяца. Уже сегодня циклон заставит украинцев одеться потеплее и достать зонтики.

Прохладнее всего будет на территории Западной Украины. Днем синоптики обещают максимальные +16. А вот ночью температура воздуха упадет местами до +8. Выходить из дома без зонтика — слишком плохая идея. Проливные дожди будут идти весь день почти беспрерывно.

Осадки, хоть и не такие обильные, на сегодня синоптики прогнозируют также в Центре и на Юге Украины. Воздух может прогреться днем до 22-24 градусов тепла.

А вот на Востоке и Севере дожди маловероятны. Но и солнца ждать тоже не следует. Весь день небо будет затянуто тучами. Температура воздуха будет на уровне 20-23 градусов в восточных регионах, 16-18 градусов — в северных.





В ближайшее время в Украине не стоит ждать ни тепла, ни солнца. Бабье лето вернется только в октябре.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в октябре стоит ждать сильных магнитных бурь.

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