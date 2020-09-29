kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10856.10

ETH/USD

360.38

LTC/USD

45.71

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Дожди и резкое похолодание: на Украину сунет холодный циклон
commentss НОВОСТИ Все новости

Дожди и резкое похолодание: на Украину сунет холодный циклон

Большинство украинских регионов окажутся во власти проливных дождей

29 сентября 2020, 06:12 comments523
Автор:

Виолетта Комаровская

Украина сегодня, 29 сентября, окажется во власти холодного циклона. Вместе с ним придут проливные дожди и сильный ветер. Их следует ждать в большинстве регионов. Такой прогноз сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Дожди и резкое похолодание: на Украину сунет холодный циклон

В Украину пришел холодный циклон

Сентябрь только к своему завершению оправдает звание осеннего месяца. Уже сегодня циклон заставит украинцев одеться потеплее и достать зонтики. 

Прохладнее всего будет на территории Западной Украины. Днем синоптики обещают максимальные +16. А вот ночью температура воздуха упадет местами до +8. Выходить из дома без зонтика — слишком плохая идея. Проливные дожди будут идти весь день почти беспрерывно.

Осадки, хоть и не такие обильные, на сегодня синоптики прогнозируют также в Центре и на Юге Украины. Воздух может прогреться днем до 22-24 градусов тепла. 

А вот на Востоке и Севере дожди маловероятны. Но и солнца ждать тоже не следует. Весь день небо будет затянуто тучами. Температура воздуха будет на уровне 20-23 градусов в восточных регионах, 16-18 градусов — в северных.


В ближайшее время в Украине не стоит ждать ни тепла, ни солнца. Бабье лето вернется только в октябре. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в октябре стоит ждать сильных магнитных бурь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости