Школьники готовятся на зимние каникулы: стала известна дата и продолжительность

Приближаются долгожданные зимние каникулы, которые в этом году должны начаться согласно плана, который составлен Министерством образования и науки. В графике Минобразования говорится о том, что школьники должны пойти на каникулы 27 декабря, но по факту каникулы у детей начнутся на 2 дня раньше – с 25 декабря, которое выпадет на субботу. Об этом информирует издание "Комментарии".

Каникулы. Фото из открытых источников

Отдыхать маленькие украинцы будут две недели – до 10 января, но, опять же, если не будет новой вспышки заболеваемости коронавирусом. По предварительному графику дети должны сесть за парты 10 января. Но некоторые города рассматривают решение о том, чтобы немного сместить каникулы из-за того, что осенью пришлось их увеличить. Поэтому в некоторых областях учебный процесс продлится до 28, а то и 30 декабря. Последнее слово в этом вопросе за местными властями. В частности, в Харькове и Кременчуке власти уже постановили, что дети будут учиться до 30 декабря.

Что касается столицы Украины, то там власти график смещать не собираются, и дети пойдут на каникулы, как и в большинстве регионов – с 27 декабря. Забегая наперёд следует сказать, что весенние каникулы в Украине по графику должны начаться с 28 марта по 3 апреля. Летние каникулы должны начаться стандартно с 1 июня, но, скорее всего, летние каникулы в большинстве регионов сместятся, потому как из-за сбоя в учебном процессе осенью, теперь учебный год немного затянется. В Минобразования пока говорят об одной-двух неделях.

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