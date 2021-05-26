Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" 1,68 млн грн: что за исследование можно провести на такую сумму

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" государственной компании "Укрспецэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевской школой экономики и менеджмента" (КШЭ), которую возглавляет экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года), нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 миллионов гривен. Договор был заключен за день до назначения Милованова (это сделал президент) членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Случайность это или нет? О чём говорит такая ситуация? Что за исследование можно провести на такую сумму? Как отследить эффективность потраченных средств? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов признался, что ему сложно поверить, что всё это — случайность.

"Очевидно, что шли определенные переговоры. И кто-то в итоге получил поощрительный приз. При уровне оборота "Укроборонпрома" сумма не выглядит огромной. Бывают разные исследования, они могут по-разному стоить. Но тут обращает внимание довольно размытая тема. А чем она размытее, тем легче по легкому "срубить деньжат". При этом трудно представить, чем Киевская школа экономики (КШЭ) может помочь "Укроборонпрому". Насколько мне известно, они не занимались исследованием рынка вооружений, — отмечает Александр Леонов. — В Киеве есть структуры, которые системно проводят такого вида исследования. Странно, что не привлекли их".

По мнению политэксперта, если бы был заключен такой контракт, КШЭ выдала что-то сногсшибательное — и после этого Милованова рекомендовали в набсовет "Укроборонпрома", была бы некая логика. А так…

"А так слишком очевидно, что полученный заказ и назначение — взаимосвязаны. Тем более, что действия Милованова на посту министра успешными не назовешь, — считет Александр Леонов. — Еще до пандемии экономика при нем начала падать. Тем более странным выглядят как его назначение в советники главы ОП, так и в "Укроборонпром" — в набсовет"

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ обращает внимание, что ценообразование в аналитике имеет очень условный характер.

"Это не себестоимость производства автомобиля, где есть четкая калькуляция. В любом исследовании можно указать, что привлекли дорогих экспертов, которые ночами корпели над аналитикой. При желании, можно обосновать и бОльшую сумму, чем в данном соглашении. Вопрос тут больше в том, насколько данное исследование актуально да еще и в исполнении КШЭ. Логичнее было бы пригласить профильную консалтинговую компанию, с опытом работы и готовыми кейсами касательно рынка вооружений и систем модернизации оборонных сил и средств. Но не школу экономики. А так расходование около 1,7 миллиона выглядит нецелесообразно", — уверен Алексей Кущ.

Он считает, что Украина страдает от аффилированных связей и перетоков инсайдерской информации.

"Чиновники, люди которые работают в госкомпаниях, не отделены жесткой стеной от решений, связанны с использованием государственных денег. В Украине таких внутренних перегородок нет. Человек по роду своих занятий, через свои контакты узнаёт, что можно поучаствовать в каком-то государственном тендере. И использует эту информацию, чтобы перехватит лакомое предложение раньше, чем это могли бы сделать конкуренты. У нас такие перетоки никто не отслеживает, никто за них не наказывает. А, к примеру, в США бы за такое политиков ждали серьезные политические последствия, а участников подобных операций – еще и правовые", — поясняет эксперт.

Алексей Кущ подчеркивает, что мы не знаем, как на самом деле было с заказом, которые КШЭ получила от дочернего предприятия концерна "Укроборонпром". Но просто сопоставление фактов, имеющихся в свободном доступе, по его мнению, говорит само за себя.

"Первый факт – назначение Милованова в набсовет "Укроборонпрома". Второе – возглавляемая им КШЭ получает заказ от концерна. Двух этих фактов недостаточно, чтобы делать выводы о неком использовании служебного положения. Но, вместе с тем, они дают повод об этом подумать — и поставить соответствующие вопросы. Беда в том, что у украинского общества, похоже, нет запроса на правовую чистоту чиновников и политиков. А если нет, то и бороться с соответствующими злоупотреблениями никто не будет, — поясняет Алексей Кущ. — Почему я думаю, что нет такого запроса? Приведу простой пример. Милованов говорит, что Киевская школы экономики – это его детище. Но еще несколько лет назад положение этого детища было вовсе не таким прочным, как сейчас. Однако после того, как Милованов начал интегрироваться в систему государственной власти (член Совета в НБУ, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советник главы Офиса президента, член Национального инвестиционного совета, член набсовета "Укроборонпрома"), КШЭ демонстрирует мощную динамику развития – новое здание, оборудование, приток студентов. Смогла бы КШЭ взлететь так быстро, если бы таких фактов биографии у Милованова не было? Вопрос риторический… И пока общество у нас будет толерантно к тому, что успех неких частых проектов может странным образом совпадать с карьерой их руководителей в структурах власти, всё в Украине будет по-прежнему".





Напомним, Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена Набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.



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