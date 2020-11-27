Шевченковский райсуд Киева оправдал судью Майдана Кыцюка

Сообщается, что судью, который фальсифицировал дела против автомайдановцев, оправдали.



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Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал судью Майдана Виктора Кыцюка. Его обвиняли в незаконном лишал водительских прав участников "Автомайдана" и протестующих под Межигорьем в 2014 году. Об этом заявил Роман Маселко, адвокат одного из пострадавших от фальсификаций Кыцюка, на своей странице в Facebook.



Маселко сообщает, что судья Лидия Щебуняева, полностью оправдала подсудимого. Правозащитник рассказал, что судья не нашла состава преступления в осуждении невиновного на основании рапорта.

"В рапорте нет ни одного подписи при отсутствии ни одного доказательства вины и доказательствах невиновности водителя. Вот такое "правосудие", — написал Маселко.

Адвокат отмечает, что прокурор по делу даже не явился на заседание суда.

Тогда работники ГАИ составили рапорты на митингующих будто они не выполнили указание инспекторов остановить машины. Сообщается, об оформлении таких рапортов по указанию определенного лица.

Как сообщает один из водителей, на момент составления такого рапорта, находился дома. Несмотря на это судья Кыцюк отверг это заявление и лишил водительских прав гражданина Михаила Черкасенко на срок 6 месяцев. Позже апелляционный суд признал решение Кыцюка по Черкасенко незаконным. Аналогичное дело строилась и другому потерпевшему Богдану Котику.

Дело о фальсификации документов Виктором Кыцюком рассматривается в суде с 2016-го. Судебные разбирательства, которые предназначались каждые два месяца, но в последнее время темп значительно ускорился. Заседание по делу активизировались. Поэтому за один месяц состоялось 8 судебных разбирательства каждые 1-5 дней.

Роман Маселко считает, что Кыцюку было выгодно получить приговор именно до 12 декабря, чтобы претендовать на компенсацию и работу судьи. Также правозащитник заявил, что суд не опросил основных свидетелей дела. Речь идет и о работнике ГАИ, который ответственный за составление рапорта на протестующих водителей.

О Викторе Кыцюке известно, что он работал судьей в Печерском районном суде Киева в период между 2012 и 2014. В 2017-м Кыцюка должны были уволить с должности, однако формально он считается как действующий судья, получает государственную оплату.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Венедиктова отчиталась о более 80 дел в суде до седьмой годовщины Майдана.





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