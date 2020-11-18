kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

17802.08

ETH/USD

474.71

LTC/USD

73.74

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Общая сумма выплат будет составлять 46 245 гривен

сегодня, 19:32
Автор:

Елизавета Черных

Фонд социального страхования правительства назначил пожизненные ежемесячные выплаты шести украинским медикам, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

ФОТО: Из открытых источников

"При установке медицинскому работнику стойкой утраты трудоспособности, инвалидности, вызванную заболевания COVID-19, ФССУ осуществляет назначения ежемесячной страховой выплаты", — сказано в сообщении. 

Общая сумма выплат для этих медицинский работников будет составлять 46 245 гривен. Размер ежемесячной выплаты будет определен для каждого медика индивидуально, исходя из степени его неработоспособности. Сообщается, что данные выплаты будут компенсировать медикам потерянный заработок, а осуществляться они будут до полного восстановления либо на протяжении всей жизни. 

В число медицинских работников, которые будут будут получать компенсацию попали: 

- врач-анестезиолог из Одесской области, со II группой инвалидности;

- врач-кардиолог из Ивано-Франковской области, со II группой инвалидности;

- врач общей практики семейной медицины с Волыни, с III группой инвалидности;

- заведующий приемного отделения – врач-хирург из Киева, с ​​III группой инвалидности.

Фондом также назначены выплаты еще для двух медицинских сотрудников, которые имеют стойкую потерю работоспособности, общая сумма компенсаций будет составлять 2 323 гривны. Они назначены: 

- старшему фельдшеру – лаборанту клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области;

- врачу-терапевту из Полтавской области;

Как сообщали "Комментарии" ранее, стало известно, будут ли в Украине снова закрывать школы и детсады.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/fssu-priznachiv-pozhittyevi-shchomisyachni-viplati-dlya-shesti-medikiv-pislya-profhvorobi-na-covid-19
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ