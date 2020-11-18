Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Фонд социального страхования правительства назначил пожизненные ежемесячные выплаты шести украинским медикам, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

ФОТО: Из открытых источников

"При установке медицинскому работнику стойкой утраты трудоспособности, инвалидности, вызванную заболевания COVID-19, ФССУ осуществляет назначения ежемесячной страховой выплаты", — сказано в сообщении.

Общая сумма выплат для этих медицинский работников будет составлять 46 245 гривен. Размер ежемесячной выплаты будет определен для каждого медика индивидуально, исходя из степени его неработоспособности. Сообщается, что данные выплаты будут компенсировать медикам потерянный заработок, а осуществляться они будут до полного восстановления либо на протяжении всей жизни.

В число медицинских работников, которые будут будут получать компенсацию попали:

- врач-анестезиолог из Одесской области, со II группой инвалидности;

- врач-кардиолог из Ивано-Франковской области, со II группой инвалидности;

- врач общей практики семейной медицины с Волыни, с III группой инвалидности;

- заведующий приемного отделения – врач-хирург из Киева, с ​​III группой инвалидности.

Фондом также назначены выплаты еще для двух медицинских сотрудников, которые имеют стойкую потерю работоспособности, общая сумма компенсаций будет составлять 2 323 гривны. Они назначены:

- старшему фельдшеру – лаборанту клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области;

- врачу-терапевту из Полтавской области;

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