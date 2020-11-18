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Главная Новости Общество наука и обучение Стало известно, будут ли в Украине снова закрывать школы и детсады
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, будут ли в Украине снова закрывать школы и детсады

В Украине наблюдается небольшое число больных коронавирусом среди учащихся и сотрудников школ

сегодня, 16:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине не планируют снова закрывать школы и детские сады. Об этом заявил в интервью председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, которое размещено на сайте партии "Слуга народа".

Стало известно, будут ли в Украине снова закрывать школы и детсады

"По мнению ВОЗ, власти должны позволять традиционное обучение в школах и садиках и закрывать их только в случае критических ситуаций", — отметил нардеп.

Ссылаясь на данные Минздрава, Радуцкий сообщил, что в украинских школах болеют менее 1% учащихся, персонала и учителей.

"Поэтому пока дети учатся, и изменений не планируется", — заявил парламентарий.

Напомним, МОН отреагировал на слухи в Сети о двойных зимних каникулах в Украине в этом году. Министерство разъяснило, сколько будут отдыхать украинские школьники в этом году.

Как ранее сообщалось, в МОН высказались о 12-летней школе и походе в 1 класс с 5 лет в Украине. По словам главы МОН, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому и в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы.


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Источник: https://sluga-narodu.com/mykhaylo-radutskyy-pro-covid-19/?fbclid=IwAR00tyEVZ2tvRkZW4M7PHyAM8AdXWN1Na5wWq3tgGlk3Ee8lEY0AqwqUacQ
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