Шантаж по-русски: как преодолеть продовольственный кризис в мире – что может изменить ситуацию

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверяет, что Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате военной агрессии рф. В свою очередь, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк акцентирует, что от того, как скоро Украина получит оружие для отпора российской агрессии, зависит понижение цен на продовольствие во всем мире. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти заявления, логику действий России и пути решения продуцируемых ей продовольственных проблем.

Украинские порты. Фото: из открытых источников

Делается всё, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры и ускорить экспортный процесс

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поясняет:

"В рамках недавно проведенной встречи представителей G7 (Большой семерки), там были и представители министерств аграрной политики. В том числе – из Украины. Было много встреч. Один из ключевых вопросов, который активно поднимает сейчас мировое сообщество и украинское руководство – возможности для увеличения экспорта зерновых с территории Украины. Потому что у нас переходных остатков, которые мы могли бы экспортировать – порядка 20 млн тонн. А это существенный показатель для мира, особенно тех стран, куда мы традиционно много экспортировали. Та же Северная Африка, Ближний Восток, во многом зависящие от нашего сырья. Более того, отсутствие на мировом рынке украинского продовольствия привело к стремительному росту цен".

Учитывая всё это, продолжает эксперт, ведется активная дискуссия о необходимости открытия "зеленых коридоров" для экспорта украинской продукции. В том числе на наших западных границах, чтобы делать это хотя бы сухопутным путем (автотранспорт, железнодорожный транспорт). Речь, в частности, о создании пропускного пункта, где вне очереди бы пропускались из Украины фуры с продовольствием – пшеницей и другими культурами. Об увеличении сотрудников фито-санитарных служб, которые способствовали бы скорейшему оформлению необходимых документов.

"Делается всё, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры и ускорить экспортный процесс. Далее зерно через европейские порты (Польша и Литва – как минимум) будет доставляться странам-потребителям", – рассказывает Денис Марчук.

По его словам, все эти процедуры дали бы нам дополнительные возможности для увеличения экспорта, который в апреле составил всего 1,1 млн тонны. Задача же стоит выйти хотя бы на половину тех возможностей, которые нам давали заблокированные в данный момент порты. Если через них мы экспортировали около 5 млн ежемесячно, то теперь попытаемся на суше выйти на 2-2,5 млн.

"Что касается обеспечения продуктами собственно украинцев – с этим нет проблем, – уверяет зампредседателя ВАР. – Мы сейчас входим в фазу пика сезонных овощей и фруктов, есть большие запасы зерновых. Через полтора месяца будем входить в активную фазу сбора озимых культур. Другое дело – цена продукции. Она, конечно, пошла вверх. Увеличились траты на логистику, на топливо, что отражается на стоимости конечного продукта. Но ни голод, ни дефицит Украине не угрожают".

Ну, а Россия, конечно, ко всем своим прочим преступлениям против человечества, ведет себя еще и как страна-продовольственный террорист, акцентирует Денис Марчук.

"Мы уже не раз поднимали этот вопрос. Россияне шантажируют весь мир, захватили контроль над Черным морем в районе Украины, не давая кораблям с тем же продовольствием ни выйти от нас, ни пройти к нам. Думаю, так Кремль старается не только навредить Украине, но и пытается влиять на позицию мирового сообщества в контексте неких своих интересов. Негласно требуя, к примеру, ослабления санкций. Провоцирования голода во многих странах, угроза всему миру — вполне в духе России, которая стреляла и стреляет по мирным украинским мирным городам", – резюмирует эксперт.

Российско-украинская война серьезно повлияет на продовольственную безопасность

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько напоминает, что Украина, как и Россия, является крупным экспортером продовольствия. Для нас это валютная выручка, а для многих людей в мире – это вопрос выживания.

"Российско-украинская война серьезно повлияет на продовольственную безопасность. И это прекрасно понимают на международном уровне. Многие люди в мире будут голодать из-за этой войны. Тем более, если не будет найден способ наладить экспорт из Украины в необходимом объеме", – предупреждает Александр Солонько.

Он подчеркивает, что самый дешевый способ, он же самый эффективный – это морские перевозки, которые сейчас заблокированы.

"Вероятно, россияне рассчитывают на то, что дефицит продовольствия создаст новые очаги нестабильности и конфликтов, в том числе, военных. И западным странам придется переключать свое внимание на них, отвлекаясь от российской вооруженной агрессии", – поясняет эксперт логику агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Зеленский высказался о судьбе военных Азовстали.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!