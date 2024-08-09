Шах и мат коррупционерам: НАБУ отправило на скамью подсудимых 7 высших должностных лиц

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает активную борьбу с коррупцией на самом высоком уровне. За первое полугодие 2024 года семь высших чиновников государства оказались на скамье подсудимых. В их числе чиновники категории А, народные депутаты, руководители государственных предприятий, судьи и депутаты областных советов.

Семь высших должностных лиц государства отправлены на скамью подсудимых

Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в Медиацентре Украина подчеркнул, что фокус работы ведомства направлен именно на топ-коррупцию, многомиллионные схемы, где ущерб достигает сотен миллионов гривен. Расследования сосредоточены на действующей коррупции, схемах, возглавляемых так называемыми "смотрящими" или высшими должностными лицами.

По словам Кривоноса, за первое полугодие на скамью подсудимых отправлено:

6 топ-чиновников

11 руководителей государственных предприятий

5 судей

5 депутатов областных советов

Кроме того, уже есть первые подозрения и один приговор в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно чиновника за незаконное обогащение.

“Мы фокусируем наше внимание именно на топкоррупции, на многомиллионных схемах, где убытки составляют сотни миллионов гривен. Фокусируем наши расследования именно на действующей коррупции, на коррупционных схемах, возглавляемых так называемыми смотрящими или высшими должностными лицами. И об этом говорят, в том числе и цифры, – на скамью подсудимых отправлено семь высших должностных лиц государства, за это первое полугодие”, — отметил Кривонос.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.