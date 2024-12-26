Шабунин объяснил, как министр обороны уничтожил главную антикоррупционную реформу в оборонке

Министр обороны Рустем Умеров инициировал масштабные изменения в уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ). Эти шаги вызвали острую критику со стороны экспертов и общественных организаций, в частности, председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦЕНЗОР.НЕТ.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Виталий Шабунин считает, что подобные нововведения фактически уничтожают независимость этих структур и открывают новые возможности для коррупционных схем.

По словам Шабунина, изменения в уставы наделяют министра обороны рядом полномочий, противоречащих принципам прозрачного управления. В частности, Умеров может принуждать должностных лиц закупочных агентств заключать или разрывать соглашения, даже если эти решения не поддерживаются директорами, их заместителями или наблюдательными советами.

Кроме того, новый устав предоставляет министру право в любой момент увольнять или назначать директоров агентств, их заместителей и других должностных лиц — без согласования с наблюдательными советами. По мнению экспертов, это подрывает принцип независимости агентств и делает их зависимыми от личных решений руководства министерства.

"Министерство обороны фактически возвращается в ручное управление закупочными структурами. Независимость АОЗ и ДОТ превращается в ширму, согласно которой министр контролирует все финансовые и кадровые решения", — подчеркивает Виталий Шабунин.

По его словам, внедрение изменений в уставы АОЗ и ДОТ произошло на фоне затяжной борьбы за прозрачность и независимость этих структур. Ранее Минобороны в течение девяти месяцев затягивало создание независимых наблюдательных советов для закупочных агентств, что должно было обеспечить их работу по международным стандартам. Лишь после громкого общественного скандала Рустем Умеров издал соответствующий приказ.

"Вместе с созданием наблюдательных советов Минобороны внесло изменения в уставы, которые нивелируют любую реальную независимость этих органов. Теперь финансовые решения и кадровые назначения контролируются непосредственно министром. Подобные действия Министерства обороны происходят на фоне серии коррупционных скандалов. В частности, речь идет о растрате 23 миллиардов гривен, выделенных АОЗ, из-за соглашений с посреднической польской компанией Phu Lechmar. Журналистское расследование показало, что переплата за один контракт составила 90 миллионов евро", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что еще одним скандалом стала поставка на фронт тысяч мин, которые оказались неисправными. Ответственность за это пытались перевести на АОЗ, хотя, как заявляют в Центре противодействия коррупции, качество боеприпасов должно контролироваться военпредами Минобороны. Более того, по данным журналистов, Министерство планирует продолжить сотрудничество с тем же производителем, заказав сотни тысяч боеприпасов в 2025 году. Изменения в уставы также позволяют министру обороны действовать без согласования с наблюдательными советами в случае "потенциальных угроз национальной безопасности". Однако, как отмечает Виталий Шабунин, сам термин "потенциальные угрозы" остается неопределенным, что создает простор для манипуляций.

"После скандалов с завышенными ценами и некачественными поставками мы получаем реформу наоборот. Вместо прозрачных процедур есть ручной контроль, который закрывает доступ к информации о закупках", — подчеркнул Виталий Шабунин.