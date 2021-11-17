«Северный поток-2» на паузе: эксперт объяснил, стоит ли Путину уже грызть локти

Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации "Северного потока-2" из-за неполной завершенности компанией-оператором газопровода регистрации дополнительной компании в Германии. Но такие действия Берлина не связаны с желанием дать отпор Кремлю из-за концентрации войск на украинской границе. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.

Северный поток-2. Фото из открытых источников

"Берлин решил отсрочить запуск Северного потока-2 на фоне агрессивных действий Москвы? Не похоже, потому что немецкий регулятор не просит от принадлежащей "Газпрому" швейцарской компании передать управление над газопроводом независимому оператору, чего требует законодательство ЕС, а всего лишь хочет от нее завершить регистрацию дополнительной компании в Германии", – отметил Юсупов.

Он добавляет, к тому же источник в немецком дипломатическом корпусе подтвердил "Интерфаксу", что эта приостановка не отразится на общих сроках сертификации. Кроме того, если бы в Берлине действительно решили дать жесткий отпор Кремлю, то Ангела Меркель не последовала бы полученной 11 ноября рекомендации от Владимира Путина и не позвонила бы Александру Лукашенко для обсуждения проблемы мигрантов. Этим шагом она утвердила Москву посредником по этому кризису, несмотря на то, что Варшава, Киев, Лондон и другие публично обвиняют Путина в причастности к происходящему. Также Меркель стала первым западным лидером, вступившим в прямые переговоры с белорусским диктатором после нечестных выборов в прошлом году.

"Неудивительно, что Москва, видя значительную разделенность западных стран, не идет на уступки, и, по всей вероятности, не придает большого веса заявлениям некоторых столиц. Хотя есть и положительные сдвиги. Реже всех остальных действует Лондон, который уже успел начать с Киевом диалог о продаже ракет для украинских вооруженных сил и принял решение об отправке на польско-белорусскую границу группы военнослужащих. Активно действует и Вашингтон, хотя и отказывающийся вводить санкции против "Северного потока-2" из-за нежелания портить отношения с Берлином, однако консолидирует союзников по НАТО…", — высказался эксперт.

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