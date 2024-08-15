Северная Корея заявила, что откроет границы для туризма: какая причина

Северная Корея впервые почти за пять лет собирается открыть свою страну для массового туризма. Страна разрешит въезд иностранцам после того, как закрыла свои границы в начале пандемии COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Северная Корея

СМИ, ссылаясь на заявления двух крупных туроператоров, отмечает, что они получили уведомления от своих партнеров в КНДР о том, что возобновление путешествий начнется в декабре 2024 года. Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщения, что посетители смогут уехать в Самджион с этой зимой.

Северокорейский режим начал ослаблять ограничения на границе около года назад, но не открылся для туристических групп. Они, в свою очередь, были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами.

"Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране совершать транзакции за границей, в то время как она остается отрезанной от международного банкинга", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала оспу обезьян глобальной угрозой здоровью населения. Ранее Африканские центры контроля и профилактики заболеваний классифицировали болезнь как угрозу для африканского континента.

14 августа состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по обезьяньей оспе. Эксперты пришли к выводу, что текущая ситуация в Африке требует наивысшего уровня предупреждения об оспе обезьян на международном уровне.

В настоящее время вирус обезьяньей оспы в основном активен в Демократической Республике Конго. По данным ВОЗ в этой африканской стране с начала года было инфицировано более 14 тыс. человек из них 450 с летальным исходом от оспы обезьян. Это заболевание наблюдается в ДРК с 1970 года, но в последние годы происходит постепенный рост случаев. Текущая вспышка вызвана вирусом под названием clade 1b, который очень заразен при тесном контакте, особенно среди детей.



