Сеть поразили спортивные бабушки в Одессе (ВИДЕО)



















В городе Одесса две местные пенсионерки, находясь на спортплощадке, показывали выносливость, свой бодрый дух, несмотря на возраст и то, как всем нужно дружить со спортом. Видеоролик, где уважаемые одесситки, выполняют на свежем воздухе различные спортивные упражнения, опубликован в Telegram-канале "Одесса INFO".

Бабушки ежедневно занимаются спортом (фото из открытых источников)

Автор этого видео фрагмента сопровождал его короткой ремаркой: "Оцените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра".

На видео две уважаемые одесситки, начинающие свой новый день со спортивных занятий. Они пришли на свою спортивную площадку. Каждая из горожанок нашла себе тренажер по вкусу и занималась на нем, выполняя спортивные упражнения. Они быстро двигались, особенно активно отрабатывали любимые упражнения.

Напомним , что "Комментарии" сообщили , что голос украинской бабушки попал на audiokolektsiyi ЮНЕСКО. В пандемию известная украинка выступала за границей, ее голос звучал в соборе святого Владимира Великого в Париже и внесен в наследие ЮНЕСКО. Об этом сообщает сайт "Шо там". Украинские песни в ее исполнении внесены в аудиоколлекцию ЮНЕСКО. Пес Доминики Чекун слушают этнографы и исследователи этнической музыки. Сейчас певице 85 лет, она знает более 100 украинских песен и сама их исполняет. Женщина организовала группу "Старые Кони" и дает мастер-классы по вокалу. Группа успел к началу пандемии выступить в Беларуси, Венгрии и Польше. Также она выступила с сольным концертом в Париже в рамках международного проекта "Полифония". Доминика Никифоровна охотно обучает полесской технике пению солистов современных фолк-групп. Группа "Курбасы" уже записала студийный альбом бабушки и издала сборник песен "Голос мистического Полесья".

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