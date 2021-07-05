Сеть АЗС Glusco возобновила работу: какие могут быть последствия в ценовом сегменте

Сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва, вызванного решением властей. Что это значит? Какие могут быть последствия в ценовом сегменте? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук:

Фото: Glusco/Facebook

"Glusco – это 126 АЗС, возобновление которых точно расширит рынок, что принесет пользу потребителям. Думаю, что это будет вышесреднеценовой сегмент, в котором и работает данная сеть. Мы не должны забывать, что Glusco это еще и авиатопливо (ведут заправку авиатопливом "в крыло" в аэропортах "Борисполь" и "Киев"), что может позитивно повлиять на его цены и чуть удешевить билеты.

При этом есть вопросы — урегулированы ли все формальности по возобновлению работы Glusco, сказал ли свое слово АМКУ? Пока официальной информации по поводу возобновления работы ни от Glusco, ни от приобретшей эту сеть компании SOCAR я не видел.

Напомню, что цены на топливо у нас в последнее время регулирует Минэкономики, выдавая рекомендации по максимальным. Так, на прошлой неделе бензин А-95 нельзя было продавать дороже 30,84 грн за литр (продавали максимум по 28,29) дизтопливо – не дороже 29,23 грн за литр (продавали по 26,3-28). То есть ниже, максимально разрешенной цены работал рынок.

Смена собственника сети Glusco никак не должна изменить ценовую ситуацию на рынке. Цены, по-прежнему, будут зависеть от ценового тренда на нефтепродукты в Европе и курса НБУ".

Напомним, налоговики наконец добрались к предпринимателям, которые через сеть подставных фирм реализовали незаконные схемы ввоза на таможенную территорию Украины из соседней России нефтепродуктов. Понятно, что реальные объемы импорта скрывались. Они наложили арест на корпоративные права группы компаний, которые их поставляли.

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