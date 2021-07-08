Сервисные центры приостанавливают регистрацию авто и выдачу прав: что об этом известно

Сервисные центры при Министерстве внутренних дел Украины могут временно прекратить предоставлять услуги по регистрации автомобилей и выдачи водительских прав. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Сервисные центры МВД (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что это связано с задержкой поставки бланков.

"Из-за задержки в поставках бланков от государственного предприятия" Полиграфический комбинат "Украина" временно будет прекращено предоставление административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений", — говорится в официальном сообщении.

Кроме этого, в ведомстве просят следить за их информацией на вебсайте РСЦ ДСЦ МВД вашего региона относительно дальнейшей работы сервисных центров Министерства внутренних дел.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как получить услуги в сервисных центрах МВД во время карантина.

Украинцы снова смогут оформить авто или получить водительские права, однако по новым правилам. Так, согласно информации на сайте сервисных центров МВД, услуги они будут предоставлять, соблюдая требования о пребывании одного человека на 10 метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра. Кроме того, в центрах появились прозрачные перегородки и обозначения социальной дистанции. У входа всем посетителям будут измерять температуру. Чтобы попасть в сервисный центр, нужно будет предварительно записаться через функционал, который появится на официальном сайте ГСЦ МВД или по телефону.







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