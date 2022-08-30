Сергей Токарев рассказал об образовательных проектах этим летом от Roosh, STEM is FEM и SET University

Этим летом в Украине запустилось много образовательных проектов и инициатив. Большинство из них, так или иначе связаны с развитием и поддержкой молодежи во время войны и обучением для восстановления Украины после войны. Одними из лидеров по количеству образовательных проектов, связанных с технологиями стали инициативы AI House, STEM is FEM и университет SET University, соучредителем которых является Сергей Токарев. Расскажем о них поподробнее.

Сергей Токарев (фото из открытых источников)

AI for Ukraine от AI House

Для того. чтобы развить украинское тех-сообщество в сфере искусственного интеллекта, инициатива AI HOUSE, которая развивает АИ/ML-коммьюнити в Украине и является частью экосистемы технологической компании Roosh, запустила проект AI for Ukraine. В его рамках мировые эксперты в области искусственного интеллекта и машинного обучения проводят для украинских специалистов воркшопы и лектории. Среди спикеров проекта: Йошуа Бенжио (Mila/U. Montreal), Алекс Смола (Amazon Web), Себастьян Бубик (Microsoft), Гаэль Вароко (INRIA) и Александр Руш (Hugging Face).

На занятиях участники могут узнать больше о: сжатии моделей для глубинного обучения, AutoML, оценке моделей машинного обучения и их диагностической ценности и т.д.

Обязательным условием для участия является донат на любую сумму от 1$ или 10 грн. Все средства организаторы передают в благотворительный фонд "Вернись живым".

По словам организаторов, целью создания этой инициативы прежде всего является предоставление доступа к уникальным знаниям от лучших экспертов индустрии.

"Мы сплотили всемирно признанных экспертов вокруг идеи помощи Украине и ее AI-сообществу. Вместе мы сможем укрепить область искусственного интеллекта в Украине и создать уникальные условия для развития технологических талантов", – рассказывает Сергей Токарев, Founding Partner в Roosh.

IT-курсы для девушек от STEM is FEM

А для девушек от 12 до 16 лет общественная организация STEM is FEM в партнерстве со швейцарской образовательной организацией Empowerment Lab и при поддержке Oracle запустила бесплатные онлайн IT-курсы. Участницы могут овладеть навыками машинного обучения, прототипирования приложений и создания веб-приложений на основе данных.

Всего в течение двух месяцев организаторы проведут 10 курсов, в которых примут участие 150 девушек.

Как рассказывают организаторы, эти курсы позволят участницам получить как soft skills, так и hard skills для дальнейшего развития в ИТ-сфере, где до сих пор наблюдается дефицит специалистов.

Основатель STEM is FEM и Founding Partner в Roosh Сергей Токарев добавляет: "Мы много лет работаем над вопросом гендерного паритета в области технологий. К сожалению, даже при всем желании учредителей и руководителей IT-предприятий достичь гендерного равенства в своих компаниях количество женщин среди разработчиков редко превышает 30–35%. На рынке просто нет такого количества специалистов. Поэтому для нас важно не только научить девушек программированию, но и привлечь их внимание к техническим специальностям, мотивировать их связать свою жизнь с технологиями".

Кибербезопасность и буткемп от SET University

В 2021 году Сергей Токарев совместно с Киевской школой экономики основали технологический вуз SET University.

Однако университет не ограничивается только формальным образованием – обычными лекциями, парами и экзаменами. Весной SET University запустил онлайн-платформу по кибербезопасности для подростков и их родителей. На сайте собрали полезные ресурсы и материалы по темам цифровой безопасности в военное время, защите гаджетов и соцсетей, кибербуллингу. Кроме того, вуз организовал курс по кибербезопасности для тех, кто хотел бы получить профессию в этой области.

А в августе SET University в партнерстве с европейским акселератором Startup Wise Guys и международным цифровым хабом для технологических impact-бизнесов tech2impact и с участием Google запустил SET Bootcamp. Это трехнедельный образовательный проект для стартапов, создающих инновационные решения и продукты, способствующие восстановлению и экономическому развитию Украины. В частности, участники имели возможность получить практические навыки и узнать больше об основных направлениях развития стартапа: исследования пользователей, прототипирование, финансы, маркетинговую стратегию и продажи, фандрейзинг и подготовку презентации для инвесторов.

Сергей Токарев подчеркивает: "Сейчас очень важно развивать как формальное, так и неформальное образование. Ведь именно эта молодежь, которая является целевой аудиторией наших проектов, будет восстанавливать и развивать Украину после войны".

Именно о восстановлении Украины еще один проект SET-University – Ukrainian Global University, учредивший консорциум украинских образовательных заведений. Инициатива призвана помочь украинским студентам, стипендиатам и преподавателям получить доступ к учебным заведениям по всему миру, где они смогут учиться и проводить исследования. Основатели проекта преследуют цель преодолеть разрушительные последствия российской агрессии в Украине и привлечь ведущий мировой опыт к построению новой Украины, поэтому главным условием для участников является возвращение в Украину после обучения.

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