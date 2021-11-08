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Сергей Бунин требует от Генпрокуратуры отреагировать на незаконное присвоение земли на Житомирщине

Нардеп требует от Офиса Генерального прокурора отреагировать на пассивность Житомирской прокуратуры относительно незаконного присвоения земли

сегодня, 12:45
Автор:

Станислав Молчанов
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Нардеп Сергей Бунин направил в Офис Генерального прокурора депутатское обращение, в котором попросил Ирину Венедиктову взять под личный контроль действия Житомирской прокуратуры во главе с Александром Белошицким, что уже около полугода игнорирует незаконное присвоение тысяч гектар земли и ликвидацию ГП "Украина". Об этом информирует портал "Комментарии".

Сергей Бунин требует от Генпрокуратуры отреагировать на незаконное присвоение земли на Житомирщине

Земля. Фото из открытых источников

Согласно тексту обращения, в июле этого года Фонда госимущества составил Акт относительно многочисленных нарушений, которые были допущены при передаче имущественного комплекса государственного предприятия "Украина" и признал незаконность его приватизации. Все соответствующие письма были направлены в прокуратуру. Она должна принять меры для возвращения в государственную собственность земли и имущества. Но до сих пор правоохранители так ничего и не предприняли.

В то время как речь идет о значительном вреде имущественным интересам Украины – в результате незаконной схемы чиновников, сомнительное КСП "Украина-Черняхов-1" получило 5 тысяч гектаров, в состав которых входят как особо ценные земли, так и часть улиц населенного пункта Черняхов. В то же время, бывшие работники госпредприятия прав на землю не получили – местные жители стали заложниками бюрократических процессов, коррупции и злоупотреблений чиновников.

Ранее об этой ситуации писал в своем блоге для "Цензор.НЕТ" политолог Марьян Ощановский:

"Грубые нарушения законодательства, искусственное занижение стоимости имущества, подставные лица и "утерянные" документы – так выглядит схема длиной в несколько лет и стоимостью в сотни миллионов гривен, которую проверили чиновники Житомирского регионального отделения ФГИУ и на которую закрывает глаза прокуратура. Ведь последняя еще в августе 2021 года получила соответствующие письма с выводами проверок и должна принять меры по возвращению земельных участков и имущества в государственную собственность, однако правоохранители во главе с [генпрокурором] Ириной Венедиктовой не спешат восстанавливать законность и защищать имущественные интересы Украины. Вместо этого, по словам местных, есть указание "спустить дело на тормозах". Поэтому возникает логичный вопрос – чьи тогда интересы действительно лоббируют в прокуратуре и кто будет нести за это ответственность?".

Напомним, в настоящее время Житомирскую областную прокуратуру возглавляет Александр Белошицкий. Издание "Комментарии" обратилось к нему с просьбой предоставить комментарий по поводу этой ситуации и пока ответа не получило.

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Источник: https://comments.ua/
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