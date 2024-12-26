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Сердюк: Сравнение цен на «Нимесил» в Украине и Польше является некорректным

Эксперт объяснил, как именно формируются цены на лекарства в Украине и Европе, и почему некоторые препараты в Польше стоят дешевле

26 декабря 2024, 11:22 comments1195
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Ткачик Олеся

Нардеп Юлия Тимошенко демонстрирует свою некомпетентность или заангажированность, обсуждая цены на "Нимесил" в Украине и Европе, отметил в блоге на сайте "Украинские новости" президент Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Сердюк: Сравнение цен на «Нимесил» в Украине и Польше является некорректным

Виктор Сердюк

В частности, он отметил, что в Польше цена "Нимесила" действительно меньше, чем в Украине, но по одной простой причине. Там, говорит эксперт, "Нимесил" входит в список лекарств, цену на которую компенсирует государство.

"Такой инструмент государственной политики по удешевлению лекарства называется реимбурсация (компенсация стоимости). Поэтому на примере с "Нимесилом" демонстрация "низкой стоимости" ошибочна, и Юлия Тимошенко, которая его использует, демонстрирует свою некомпетентность или заангажированность", — пишет Сердюк.

Кроме того, эксперт приводит данные исследования еженедельника "Аптека". Согласно этому исследованию, если убрать препараты в отношении которых применяется реимбурсация, следует, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. При этом средневзвешенная цена одной упаковки в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах. Однако Сердюк признает, что вопрос цен на лекарства нужно решать, потому что этот вопрос имеет не только рыночное, или экономическое, но и существенное социальное измерение.

Виктор Сердюк также поддержал совместное решение Минздрава и Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования относительно отсрочки рассмотрения поправок к законопроекту 11493 по причине очень эмоционального обсуждения в СМИ и социальных сетях этих поправок. Он отметил, что такая позиция вполне взвешена и единственно верна, потому что спешка и лишние эмоции всегда негативно влияют на качество конечного результата. А тем более они недопустимы там, где речь идет о рисках для здоровья и жизни миллионов украинцев.

По мнению эксперта, магистральный путь для удешевления лекарства в Украине – это приведение регуляции фармацевтического рынка к европейским стандартам. А также из-за более широкого применения механизма реимбурсации, когда государство полностью или частично компенсирует цену на лекарства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Тимошенко посоветовали говорить о ценах на лекарства, чтобы улучшить свой рейтинг.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1055069-tsina-na-liky-perevirena-ta-dostovirna-informatsiya-zamist-spekulyatsij
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