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Семьям погибших в АТО/ООС увеличат пенсию

В новом решении Кабмина - размер обновленных пенсий и кто их будет получать

сегодня, 14:27
Автор:

Елена Бурдейная

11 октября Департамент коммуникаций информировал о повышении выплат, которое вводится соответствующим решением Кабинета министров Украины.

Семьям погибших в АТО/ООС увеличат пенсию

Денис Шмыгаль информирует о решении Кабмина - фото пресс-службы ведомства

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины, заявил, что минимальная пенсия каждому нетрудоспособному члену семьи погибшего бойца АТО/ООС составит 7800 грн. Увеличение выплат начнется с 1 января 2022 г. Ее будут получать родители, кто-либо из супругов (жена, муж).

Пенсионное пособие после нового года будет начислено более двум тысячам семей, чьи родные погибли, защищая Украину. При этом средства будут предоставляться независимо от того, есть ли подобные выплаты другим членам семьи.

Пенсионное обеспечение военных регулируется рядом Законов Украины, основной из которых — "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно ст. 1 этого закона нетрудоспособные члены семьи погибших имеют право на пенсию в случае потери кормильца. В ст. 30 перечисляются, какие именно родственники имеют на это право. В ст. 36 указывается размер пенсии: на одного нетрудоспособного — 70% денежного обеспечения (то есть зарплаты), на двух и более — 90%. Минимальный размер выплат не должен быть ниже двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — то есть не ниже 3800 грн. (ориентировочно).

Между тем Верховная Рада Украины  3 декабря 2020 г. приняла в первом чтении проект изменений в указанный выше закон, согласно которому выплата в 70% должна быть повышена до 90%.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию, в которой приводятся слова Дениса Шмыгаля относительно того, когда ожидать повышения пенсий для остальных украинцев.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-sichnya-minimalna-pensiya-ridnim-zagiblih-v-atooos-zroste-do-7800-grn-premyer-ministr
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