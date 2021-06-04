BTC/USD
36762.59
ETH/USD
2640.75
LTC/USD
174.14
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня в Украине впервые на государственном уровне чтят память детей, погибших вследствие агрессии Российской Федерации. Чествования будут происходить ежегодно, 4 июня, пишет издание РБК-Украина.
Сегодня в Украине впервые чтят память детей, погибших в результате агрессии РФ - фото из открытых источников
Отмечается, что украинский парламент поддержал соответствующий проект постановления №5343 1 июня. Правительству Украины было поручено в течение 14 дней со дня принятия документа подготовить и утвердить план мероприятий по чествованию памяти погибших детей.
В Министерстве обороны предоставляли данные, согласно которым с начала вооруженной агрессии России в восточной части нашей страны, ее жертвами стало 240 детей, а 56 считают без вести пропавшими.
Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер Российской Федерации недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы". По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в планах российского лидера Владимира Путина нет полномасштабного наступления на Украину. Такой позицией поделился политолог из Российской Федерации Станислав Белковский.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости