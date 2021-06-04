Сегодня в Украине впервые на государственном уровне чтят память детей, погибших вследствие агрессии Российской Федерации. Чествования будут происходить ежегодно, 4 июня, пишет издание РБК-Украина.

Сегодня в Украине впервые чтят память детей, погибших в результате агрессии РФ - фото из открытых источников

Отмечается, что украинский парламент поддержал соответствующий проект постановления №5343 1 июня. Правительству Украины было поручено в течение 14 дней со дня принятия документа подготовить и утвердить план мероприятий по чествованию памяти погибших детей.

В Министерстве обороны предоставляли данные, согласно которым с начала вооруженной агрессии России в восточной части нашей страны, ее жертвами стало 240 детей, а 56 считают без вести пропавшими.

"По разным данным от 167 до 500 наших самых маленьких граждан были ранены и травмированы", — заявили в Минобороны.

Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер Российской Федерации недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы". По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в планах российского лидера Владимира Путина нет полномасштабного наступления на Украину. Такой позицией поделился политолог из Российской Федерации Станислав Белковский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!